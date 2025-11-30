CHP'de bitmeyen EKOsistem! Kurultayı Silivri'den yönetti
CHP, 38. Kurultay’dan kalan tartışmaların ve belediyelerde kök salan yolsuzluk ağının gölgesinde 39. Kurultaya gitti. Kurultayın en dikkat çekici yanı ise parti içindeki “çift başlı” görüntü oldu. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapay zekâ ile hazırlanan konuşmasının salonda dev ekrana yansıtılması, ona adeta eş genel başkan rolü biçildiği yorumlarına yol açtı. Öte yandan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, davet edilmesine rağmen kurultaya katılmadı.
CHP 38. kurultay üzerindeki şaibeler, belediyeleri saran ve partiyi ele geçirmeyi hedefleyen yolsuzluk ve casusluk "Eko"sisteminin gölgesinde 39. Kurultaya gitti.
Kurultaya "çift başlı" yapı damgasını vurdu. Yapay zekâlı konuşması ekrana yansıtılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'eş başkan' edasıyla partiye bir kez daha yön verdi.
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, davete rağmen salona gelmedi.
ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu "Müesses nizama işbirlikçi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak!" diyerek hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'NA SADIK VEKİLLERE "İHRAÇ" TEHDİDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" diyerek muhaliflere 'ihraç' tehdidini yineledi.
ÖZGÜR (!) CHP'YE 'EKO'SİSTEM İPOTEĞİ
SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'nin 39. Kurultayı'nı yerinden takip etti. "Eko"sistemin hala çalıştığını, Silivri'nin Genel Merkez üzerinde nasıl tahakküm kurduğunu anlattı.
Müderrisoğlu'nun "Özgür (!) CHP'ye 'Eko'sistem ipoteği" başlıklı yazısından öne çıkanlar şöyle:
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'ndayız. Ankara Spor Salonu'na giden caddeler de kurultay salonu da sakin. "Tek adaylı" ama "Eş genel başkanlı" seçimin sonucu zaten belli olduğundan, bütün mücadele Parti Meclisi'ne girebilmek üzerine kuruluydu.
Ne de olsa milletvekili adaylığını garantilemenin en kestirme yolu PM'den geçiyor... Kurultay, Ekrem İmamoğlu'nun, "yapay zekâ ile kurgulanmış" 20 dakikalık manifestosuna sahne oldu. Sloganlar ve grafiklerle desteklenmiş bu özel yapım, "Ekosistem"in hâlâ çalıştığını da gösteriyordu. Eş Başkanın Silivri'den idare etmeye çalıştığı bu kurultayda da CHP ve türevlerinin zihni kodlarında yapısal bir değişim olmadığı anlaşıldı.