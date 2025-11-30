CHP'de bitmeyen EKOsistem! Kurultayı Silivri'den yönetti

Giriş Tarihi: 30.11.2025 08:37

ÖZGÜR (!) CHP'YE 'EKO'SİSTEM İPOTEĞİ



SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'nin 39. Kurultayı'nı yerinden takip etti. "Eko"sistemin hala çalıştığını, Silivri'nin Genel Merkez üzerinde nasıl tahakküm kurduğunu anlattı.



Müderrisoğlu'nun "Özgür (!) CHP'ye 'Eko'sistem ipoteği" başlıklı yazısından öne çıkanlar şöyle:



CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'ndayız. Ankara Spor Salonu'na giden caddeler de kurultay salonu da sakin. "Tek adaylı" ama "Eş genel başkanlı" seçimin sonucu zaten belli olduğundan, bütün mücadele Parti Meclisi'ne girebilmek üzerine kuruluydu.

Ne de olsa milletvekili adaylığını garantilemenin en kestirme yolu PM'den geçiyor... Kurultay, Ekrem İmamoğlu'nun, "yapay zekâ ile kurgulanmış" 20 dakikalık manifestosuna sahne oldu. Sloganlar ve grafiklerle desteklenmiş bu özel yapım, "Ekosistem"in hâlâ çalıştığını da gösteriyordu. Eş Başkanın Silivri'den idare etmeye çalıştığı bu kurultayda da CHP ve türevlerinin zihni kodlarında yapısal bir değişim olmadığı anlaşıldı.