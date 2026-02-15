CHP'nin Akın Gürlek korkusu! Dikkat çeken sözler: Özel ve arkadaşları tarihin yanlış yerinde durdu
Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek’in TBMM’deki yemin töreninde “CHP vandallığı” yaşandı. Meclis tarihinde görülmemiş bir skandala imza atan CHP’liler kürsüyü işgal ederek Gürlek’in yeminini engellemeye çalıştı. TBMM'deki istenmeyen görüntülerin baş aktörü olan CHP lideri Özgür Özel ve yakın arkadaşları Gürlek'in yemin etmesine neden engel olmaya kalktı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür Meclis'te yaşanan olaylar ve CHP'nin bu provokasyona girişmesinin nedenlerini köşesine taşıdı.
Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'in TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni gergin anlara sahne oldu. Yemin sırasında bazı CHP milletvekilleri kürsüyü işgal ederek protestoda bulundu. Bu sırada Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. AK Parti milletvekilleri Gürlek'in etrafında toplanırken, taraflar arasında yumruklu kavga yaşandı.
İşte Övür'ün "Akın Gürlek ve CHP'nin korkusu" başlıklı yazısı:
Son birkaç gündür Ankara'da hoş olmayan görüntülere rağmen Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığı'na da Mustafa Çiftçi'nin atanması bazı siyasi merkezlerin ezberini bozdu. En başta da CHP yönetiminin... CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yakın arkadaşları bir kez daha ölçüsüz tepkileriyle yine tarihin yanlış yerinde durdu. Ne Türkiye'nin nasıl bir yolculuğa çıktığı doğru okundu ne de atamalarla ne yapılmak istendiği.
Bu kez farklı olan, yargı ve kamu bürokrasisinden gelmelerine ve siyasetçi olmamalarına rağmen iki ismin de Türkiye'nin değişimiyle ilgili özgün bir "duruşu" temsil etmeleri. Ortada korkulacak bir "açık" yoksa CHP'lilerin, "Operasyon yapacaklar" kaygısı da anlamsız.
Çünkü yakın geçmişle kıyaslanmayacak çok pozitif bir dönem başlıyor. Artık "terörsüz Türkiye" projesinin hayata geçtiği, "temiz eller" operasyonuyla da en başta siyasetin "arınma" sürecine girdiği bir dönemdeyiz.