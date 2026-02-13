Dışişleri'nden net mesaj: Avrupa Parlamentosu'nda ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bazı kararlardaki asılsız iddiaları reddetti. Açıklamada, "Kuzeydoğu Suriye'deki durum" konulu kararın Suriye'nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye'nin rolünü göz ardı ettiği, Avrupa Parlamentosuna yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine sahadaki gerçekler ile Suriye'nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik iddialar içeren kararlar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Parlamentosu tarafından dün (12 Şubat) kabul edilen bazı kararlarda ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz.

"Kuzeydoğu Suriye'deki durum" konulu karar, Suriye'nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye'nin rolünü göz ardı etmektedir. Avrupa Parlamentosu'na, yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine, sahadaki gerçekler ile Suriye'nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuyoruz.

Öte yandan, "Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi" konulu kararda, ülkemizdeki ifade ve din özgürlüğüne yönelik olarak öne sürülen iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Avrupa Parlamentosu dahil, hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez."