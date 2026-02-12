(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

MSB'den Ordu sahilinde bulunan İHA ile ilgili yapılan açıklamada, "10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu'da sahilde bir İHA bulunması üzerine ⁠1 SAS timi, 11 Şubat'ta bölgeye intikal ettirildi. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen İHA incelenmek üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi." denildi.

(Foto: AA)

SURİYE SON DURUM

Suriye'deki entegrasyona dair de MSB, "Suriye Hükûmeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

GEMİ SATIŞ İDDİALARI

Gemi satış iddiaları hakkında ise MSB şu ifadelere yer verdi. "Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki ve bölgemizdeki her türlü gelişmeyi takip etmekte, değerlendirmekte ve savunma ve güvenliği için ihtiyaç duyduğu platform ve sistemleri nicelik ve nitelik bakımından eksiksiz şekilde temin edecek şekilde planlamalar yapmaktadır. Gemi inşa faaliyetlerimizin planlaması da; Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, gemi inşa altyapımızın geliştirilmesine ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağlamak suretiyle sürdürülebilir bir gemi inşa ekosistemi oluşturmayı hedefleyen bir stratejiyle Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmaktadır.

Bu çerçevede tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte olup, bu durum ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir. Katar'da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı firkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzalanmıştır. Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemelidir.

Sonuç olarak ülkemizin güvenliği, egemenliği ve denizlerdeki hak ve menfaatleri azami düzeyde korunmakta; bu doğrultuda atılan her adım; askerî ihtiyaçlar, millî çıkarlar ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda, titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır."