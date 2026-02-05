MSB'den Suriye'deki entegrasyon anlaşması için açıklama: İstikrar tesis edilmeli

Kaynaklar, entegrasyon kapsamında yapılacak görevlendirmelerin Suriye makamlarının güvenlik soruşturmaları ve değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini öngördüklerini de kaydetti.

Kaynaklar, sürecin sahada yakından izlendiğini belirterek entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını ve "tek devlet, tek ordu" ilkesini güçlendirecek şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Şeffaflık ve karşılıklı güven temelinde ilerlemesi beklenen sürecin bölge halkı için barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasının temenni edildiği ifade edildi.

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptıkları değerlendirmede, 30 Ocak'ta Suriye Hükûmeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

YUNANİSTAN'A CEVAP: TÜRKİYE'NİN TUTUMU NET

Ege Denizi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in karasularını 12 mile çıkarma yönündeki söylemlerine ilişkin Türkiye'nin tutumunun net olduğunu vurguladı. Deniz yetki alanlarının paylaşımının ancak diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini belirten kaynaklar, Türk tarafının haklarını ihlal eden tek taraflı adımların uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bu tür açıklamaların Türkiye açısından hukuki sonuç doğurmayacağı belirtildi.

"MAVİ VATAN KORUNACAK"

Kaynaklar ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Mavi Vatan" anlayışı doğrultusunda deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatleri koruma görevini sürdürdüğünü kaydetti.

SOMALİ'DE SON DURUM

Somali'deki faaliyetlere de değinen Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Somali-Türk Görev Kuvveti ve Hava Unsur Komutanlığı'nın askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle ülkenin terörle mücadele kapasitesine katkı sunduğunu bildirdi. Hava unsurlarının yeni görevlendirmelerle güçlendirildiği ve bu katkının devam edeceği ifade edildi.

MISIR İLE ANLAŞMALAR

Öte yandan Türkiye ile Mısır arasında askerî iş birliğini kapsayan çerçeve anlaşmasının 4 Şubat 2026'da Kahire'de imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin himayesinde imzalanan anlaşmanın, bilgi ve uzmanlık paylaşımı yoluyla savunma iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediği aktarıldı.