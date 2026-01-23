TSK’dan ihraç edilen teğmenin mahkeme kararı kesin değil! MSB itiraz edecek

Korsan yemin ederek kılıç sallayıp disiplin suçu işleyen ve TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Deniz Demirtaş'ın ihraç kararının 21. İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle iptal edilmesinin kesin karar olmadığı belirtildi.

MSB İTİRAZ EDECEK

Hukuki sürecin devam edeceği ve MSB'nin itiraz edeceği bildirildi.

"SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."