Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Başkan Erdoğan 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti! Güven mektuplarını sundular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H.A. Al-Hanzab'ı kabul etti.

Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

