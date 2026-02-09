Başkan Erdoğan'dan Mihalgazi B. Başkanı'na destek telefonu

Başkan Erdoğan MYK toplantısında kıyafeti nedeniyle hakarete uğrayan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü aradı. Görüşmede Erdoğan Akgün'e desteklerini iletti ve çarşamba günü gerçekleşecek AK Parti grup toplantısına davet etti.

Başkan Erdoğan Zeynpe Güneş ile telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımızla geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun. Sen zaten beyazsın. Sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. 'Sivil anayasayı getirin de bizi bu işlerden kurtarın' diyor. Darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Beraber inşallah. Şu anda MYK toplantısındayız. Bütün arkadaşların selamları var."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Güneş ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Faruk Acar da paylaşımında, "MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz paylaşımında, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımın aşağılayıcı üslubu kamuoyunda geniş yankı uyandırınca Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.Şahıs tutuklanırken başta AK Parti olmak üzere siyasi kanattan Korkmaz'a tepkiler yağarken Zeynep Güneş'e ise destek mesajları geldi.