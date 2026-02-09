Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai! Parti kurmaylarına saha vurgusu

Parti yönetiminin en üst karar mekanizmalarından biri olan MYK'da iç ve dış politikadaki son gelişmeler masaya yatırılacak. Ekonomi, yerel yönetimler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Erdoğan'ın bu toplantıda parti kurmaylarına 'saha vurgusu' yapacağı ifade edilirken, AK Parti Teşkilat Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları ve AK Parti Gençlik Kolları başta olmak üzere Ramazan ayı için ilk talimatlarını vermesi bekleniyor.

MUHALEFETE MESAJLAR



Sabah'ın haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir diğer önemli programı ise AK Parti Grup Toplantısı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşma, yalnızca milletvekilleri tarafından değil, siyaset kulisleri ve kamuoyu tarafından da yakından takip edilecek.

Erdoğan'ın konuşmasında hem güncel siyasi gelişmelere hem de muhalefete yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın burada Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerine de değinecek.