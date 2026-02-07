Başkan Erdoğan’ın 'güçlü aile' vizyonu dünyaya ilham veriyor! 4 ülke daha kervana katıldı

Başkan Erdoğan’ın başlattığı 'Aile ve Nüfusun 10 Yılı' hamlesi, küresel bir sosyal reform dalgasına dönüştü. KKTC, BAE ve Mısır’ın ardından Nijerya da 2026’yı 'Aile Yılı' ilan ederek Türkiye’nin toplumsal kalkınma modelini rehber edindi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Aile Yılı ve Aile ve Nüfusun 10 Yılı vizyonu dünyaya ilham oldu. Türkiye'nin Aile Yılı modelini örnek alan KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan sonra Nijerya da 2026'yı "Aileler ve Sosyal Kalkınma Yılı" ilan etti.

Nüfus ve aile politikalarında Türkiye'yi örnek alan KKTC, BAE ve Mısır'ın ardında geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu da ülkesinde 2026 yılını "Aileler ve Sosyal Kalkınma Yılı" olarak ilan etti. Aile kurumunu ulusal güvenlik, ekonomik istikrar ve toplumsal bütünlüğün merkezine yerleştiren stratejik bir adım olan Aile Yılı girişimiyle Nijerya, aile merkezli politikaları ulusal kalkınmanın temeli olarak benimseyen Türkiye, BAE ve Mısır gibi ülkelerin arasına katıldı.

Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Imaan Sulaiman İbrahim, Aile Yılı kapsamında "Önce Nijeryalı Aileler Programı"nı hayata geçireceklerini açıkladı.