MİT’ten Mossad’a büyük darbe! 13 yıllık casusluk ağı çökertildi

DERYA MOSSAD'IN YALAN MAKİNESİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ Uzun yıllardır yürütülen operasyonu riske atmamak adına gizliliğe son derece önem veren MOSSAD, Mehmet Budak Derya ile kriptolu bir haberleşme sistemi sağladı. Ayrıca, Derya 2016 yılında "Yalan Makinesi" testine tabi tutuldu ve testi başarıyla tamamladı. MOSSAD, Derya'ya ikinci "Yalan Makinesi" testini Ağustos 2024'te bir Avrupa Ülkesi'ndeki bir otelde yaptı. Test yine sorunsuz geçildi. Derya, MOSSAD Elemanları ile son olarak Ocak 2026'da görüşme yaptı. Kerimoğlu'nun Roberto kod isimli İsrail istihbaratı elemanının talimatıyla aynı yıl 3 kez Lübnan'a seyahat ederek buradan GSM hatları için satılan kontör paketleri ile router-internet dağıtıcı cihazları satın aldığı kaydedilen yazıda, Avrupa seyahatlerinde verilen operasyonel cep telefonlarını kullanarak söz konusu kontör şifreleri ile router cihazlarının seri numara, MAC adresi, marka/model gibi bilgilerini içeren etiket bilgilerinin fotoğraflarını muhatabına gönderdiği, görev bitiminde ise bu telefonları kırarak çöpe attığın aktarıldı. Yazıda, Kerimoğlu'nun "Mark" kod adlı istihbarat elemanıyla 2019 ve 2020'de İtalya, İsviçre, Almanya ve Paris'te 10 kez bir araya geldiği ve talimatıyla 2020'de Beyrut'a seyahat ettiği, Covid-19 pandemi sürecinde yüz yüze buluşmaların azaldığı, sohbet içerikli görüşmelerin WhatsApp üzerinden sürdürüldüğü, İsrail İstihbarat Servisi mensupları ile 2023'ten sonraki irtibatlarını WhatsApp üzerinden sağladığı aktarıldı.

Kerimoğlu'nun söz konusu dönemde irtibatlandığı Michael kod adlı kişiyle 2023'te Fransa'da buluştuğu, yönlendirmesiyle Mayıs 2023'te Lübnan'a seyahat ederek operasyonel amaçlarda kullanılmak üzere Lübnan menşeili GSM hattı ve kontör temini ettiği ifade edilen yazıda, 17 Ağustos 2024'te Fransa'ya gittiği, sonrasında Michael ile karayoluyla Belçika'ya geçtiği, burada bir otelde yalan makinesine tabi tutulduğu anlatıldı. Yazıda, Kerimoğlu'nun Michael ile 2025 içerisinde Macaristan'da gerçekleştirdiği görüşmede Elly/Emmy kod adlı istihbarat elemanıyla tanıştığı, devam eden süreçte yine Avrupa ülkelerinde birkaç görüşme yaptığı, İsrail İstihbarat elemanının talebi doğrultusunda 04 Ocak 2026'da İspanya'ya, buradan da Portekiz'e seyahat ettiği, burada bir görüşme gerçekleştirdiği, yerelden temin ettiği telefonuna İsrail istihbarat elemanı Elly/Emmy'nin sanal kredi kartı ve bazı uygulamalar yüklemesini istediği belirtildi. Ayrıca Kerimoğlu'ndan operasyonel faaliyetlerde kullanılmak üzere Çinli 3 firma bulmasını istediği bildirilen yazıda, bu firmalardan ilkinin ürünleri piyasadan temin edeceğini, deposuna alarak ambalajları değiştireceğini, ikinci firmanın ürünleri kendi deposuna koyacağını, üçüncü firmanın ise söz konusu ürünleri İsrail İstihbarat Servisince belirlenen ülkelerdeki şirketlere ihraç edeceğini belirttiği, henüz hayata geçirilemeyen planlama kapsamında Çin'de kuracağı şirket ve irtibatlanacağı kişiler hakkında Kerimoğlu'nun 13 Ocak'ta Elly/Emmy'ye mail gönderdiğine dikkati çekildi. Yazıda, Kerimoğlu'nun yürüttüğü çalışmalar karşılığında İsrail İstihbaratından yaklaşık 60 bin avro ödeme aldığı, çeşitli haberleşme sistemleri kullandığı, Lübnan ile birlikte Türkiye'den de 5'er adet olmak üzere iki kez toplamda 10 adet internet modem cihazı satın alarak cihaz seri numarası, MAC adresi, şifre, marka/model ve üretim bilgilerinin yer aldığı etiket kısımlarının fotoğraflarını muhataplarına gönderdiği kaydedildi. Veysel Kerimoğlu'nun Lübnan'da ikamet ettiği dönemde, 2012'de Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşıma Yassın'ın yorum yaptığı, bu şekilde tanıştıkları, Yassın'ın Mehmet Budak Derya ile irtibata geçerek birlikte mermer ticareti yapmasını tavsiye ettiği anlatılan yazıda, Kerimoğlu'nun, Derya'nın 2013'teki Lübnan seyahatinde görüşme talebinde bulunmasından şüphelendiği ve Yassın ile bir araya gelmediği aktarıldı.