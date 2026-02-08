Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'de casusluk faaliyetleri yürütmek isteyen uluslararası şebekelere geçit vermiyor. İran ve İsrail arasındaki gerilimin gölgesinde, İncirlik Üssü'nü fotoğraflayan ve Kıbrıs üzerinden stratejik limanlara saldırı hazırlığı yapan casusluk ağı, MİT’in nefes kesen operasyonuyla çökertildi. "Mermer ticareti" maskesi altında yıllarca MOSSAD’a hizmet eden Mehmet Budak Derya’nın yakalanmasıyla, istihbarat savaşlarının Türkiye ayağındaki kirli planlar A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında bir bir deşifre edildi. MOSSAD ajanlarının aralarında Filistinli aktivistlere yönelik suikast planları ve Hamas’ın kritik mühendisi Muhammed Zavari’ye düzenlenen saldırının koordinasyonunda yer alan isimlerin de bulunduğu vurgulandı.

MERMERCİLİK MASKESİ DÜŞTÜ MOSSAD GÖRÜNDÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye topraklarını casusluk sahasına çevirmek isteyen uluslararası şebekelere geçit vermiyor. İran ve İsrail arasındaki gerilimin gölgesinde, İncirlik Üssü'nü fotoğraflayan ve Kıbrıs üzerinden stratejik limanlara saldırı hazırlığı yapan casusluk ağı, MİT'in nefes kesen operasyonuyla çökertildi. "Mermer ticareti" maskesi altında yıllarca Mossad'a hizmet eden Mehmet Budak Derya'nın yakalanmasıyla, istihbarat savaşlarının Türkiye ayağındaki kirli planlar bir bir deşifre edildi.

İRAN AJANLARINDAN İNCİRLİK VE HAYFA PLANI

Bölgedeki gerilimi Türkiye üzerinden tırmandırmak isteyen İranlı ajanların, İsrail'in operasyonlarına misilleme olarak kritik tesisleri hedef aldığı ortaya çıktı. A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında konuyu değerlendiren Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek , "İran'ın Türkiye üzerinden kurduğu saha ajanları aracılığıyla İncirlik Hava Üssü'nün fotoğraflarını çekmeye çalıştığı, ardından Türkiye üzerinden Güney ve Kuzey Kıbrıs'a dron sevkiyatı yaparak Hayfa Limanı'na saldırı planladığı tespit edildi" ifadelerini kullandı. MİT'in titiz takibi sonucu geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonda, bu hücreye mensup 5 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

MERMER TİCARETİ MASKE, CASUSLUK ASIL GÖREV

Operasyonun en çarpıcı ismi olan Mehmet Budak Derya'nın, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile olan bağları 2012 yılına kadar uzanıyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş "Mehmet Budak Derya ile 2012 yılında Ali Ahmed Yasin üzerinden iletişime geçildiği, mermer işi yapma bahanesiyle başlayan görüşmelerin zamanla casusluk faaliyetine evrildiği belirlendi" sözleriyle süreci aktardı. Derya'nın 2013 yılında İsrail istihbaratının davetiyle Avrupa'ya gittiği ve burada özel bir eğitimden geçirilerek yalan makinesine bağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Casusluk şebekesinin, deşifre olma korkusuyla ilginç bir yönteme başvurduğu ve sosyal medya üzerinden "kayıp şahıs" algısı yaratarak hedef şaşırtmaya çalıştığı vurgulandı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Gazeteci Rojda Altıntaş'ın Mehmet Budak Derya için 3 haftadır kayıp olduğuna dair paylaşımlar yaptığı, hatta bu yönde haber merkezlerine telefonlar geldiği ancak tüm bunların MİT'in operasyonunu ve sorgu sürecini gölgelemek için yapılan bir nabız yoklaması olduğu anlaşıldı" şeklinde konuştu.

MİT'İN ÖZEL EKİPLERİNDEN NOKTA OPERASYON

İstanbul MİT Bölge Başkanlığı'na bağlı İstihbarata Karşı Koyma (İKK) dairesinin uzman ekipleri, şebekeyi adım adım takip ederek düğmeye bastı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "MİT'in özel operasyon ekipleri, mermer tüccarı kılığındaki bu şahsı bir araçla alarak sorguladı; sorgu öncesinde zaten tüm istihbarat ağı çözülmüştü ve zanlı tüm faaliyetlerini itiraf etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullanarak operasyonun mutfağındaki detayları kamuoyuna duyurdu. Yıllardır Avrupa'nın farklı ülkelerinde Mossad adına faaliyet yürüten Derya'nın, Türkiye'deki tüm bağlantıları bu operasyonla birlikte tamamen koparıldı.

Hücrenin kilit isimlerinden Mehmet Budak Derya'nın, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile olan bağlarının çok eskiye dayandığı ortaya çıktı. Mehmet Karataş, "Mehmet Budak Derya, 2013 yılından itibaren MOSSAD ile profesyonel ve bilinçli bir düzeyde çalışmaya başladı, Avrupa'da İsrail istihbarat servisinin mensuplarıyla bir araya gelerek yalan makinesine bağlandı" sözleriyle casusluk ağının derinliğini aktardı. "Mermer ticareti" maskesiyle kendisini gizleyen Derya'nın, Avrupa'da aldığı eğitimlerin ardından Türkiye'de aktif olarak saha faaliyetlerine başladığı belirlendi.

FİLİSTİNLİ AKTİVİSTLERİ HEDEF ALDILAR

Şebekenin Türkiye'deki en önemli görevlerinden birinin Filistinli aktivistleri takip etmek ve onlara suikast zemini hazırlamak olduğu deşifre edildi. Bu noktada Veysel Kerimoğlu isminin öne çıktığını belirten A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "MOSSAD, Filistin asıllı olan ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan Veysel Kerimoğlu'nu, Filistinli aktivistlerle sosyal ve ticari ilişkiler kurması için sahaya sürdü, Kerimoğlu edindiği tüm bilgileri kriptolu haberleşme kanallarıyla İsrail'e raporladı" ifadelerini kullandı. Kerimoğlu'nun, Türkiye'nin güven ortamını suistimal ederek aktivistlerin güvenini kazandığı ve topladığı istihbaratı doğrudan merkeze ilettiği vurgulandı.

TUNUS'TAKİ SUİKASTIN İZLERİ TÜRKİYE'DEKİ HÜCREDE

Casusluk şebekesinin faaliyetleri sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı; şebekenin Hamas'ın "Kamikaze İHA" mühendisi Muhammed Zavari'ye düzenlenen suikastta da kritik rol oynadığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek "Mermer işinden drone ve İHA malzemeleri ticaretine yönelen bu ekip, MOSSAD'ın talimatıyla Çin'de bir firma kurarak lojistik destek sağlayan kişileri tespit etmeye çalıştı, sonunda Hamas'ın elektrik-elektronik mühendisi Zavari ile drone alımı bahanesiyle bir araya gelerek koordinatlarını belirlediler" sözleriyle kan donduran planı deşifre etti. Zavari'nin, bu şahıslar üzerinden alınan konum bilgileri neticesinde Tunus'ta bir SİHA saldırısıyla şehit edildiği bilgisi paylaşıldı.

MİT VE EMNİYET'TEN AĞIR DARBE

Adım adım izlenen casusluk hücresi, MİT'in İstihbarata Karşı Koyma (İKK) dairesi ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla çökertildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek "MİT'in özel operasyon ekipleri tarafından bir araçla alınarak sorgulanan ve ardından Emniyet'e teslim edilen şüpheliler, mermercilikten askeri operasyonlara uzanan tüm kirli faaliyetlerini itiraf etmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan zanlıların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve Türkiye'deki MOSSAD yapılanmasına büyük bir darbe vurulduğu bildirildi.