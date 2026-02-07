ANALİZ| 7 Şubat MİT kumpasının 14. yılı: İhanetin ilk adımı! FETÖ'nün hedefi Fidan amacı Başkan Erdoğan'dı

Bugün (7 Şubat 2026), Türk siyasi tarihinin en karanlık virajlarından biri olan 7 Şubat MİT kumpasının 14. yıl dönümü. FETÖ'nün yargı ve emniyetteki militanları aracılığıyla seçilmiş hükümeti devirmek ve devletin istihbarat teşkilatını ele geçirmek için kurguladığı bu sinsi plan, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve Hakan Fidan'ın ifadeye gitmemesiyle boşa çıkarıldı.

15 Temmuz'a giden yolda döşenen ilk büyük taşlardan biri olan bu kumpasın perde arkasındaki tüm detaylar A Haber'de.