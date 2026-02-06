Bakan Kurum'dan 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda net mesaj: 11 ilimiz küllerinden doğdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Kurum, "11 ilimiz küllerinden doğdu. Biz hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız sözünün izzetini taşıyor. Biz de bu izzetli yürüyüşü daha da güçlendireceğiz. ‘Asrın İnşası’nı ev sahibi Türkiye projemizde 500 bin yeni sosyal konutumuzla yeni mutluluk hikayeleriyle taçlandıracağız. " dedi.

Bakan Kurum'un mesajlarından satır başları...

"455 bin yuvamız Cumhurbaşkanımızın liderliğini, Cumhur İttifakı'mızın çelik iradesini taşıyor. Bu yuvalar, depremzede olduğu halde kendi yarasını unutan, arabasıyla, kamyonuyla, Gaziantep'e koşan, Kahramanmaraş'ın elinden tutan, Hatay'ın gözyaşını silen, Osmaniye'nin vatanseverliğin taşıyor.

Kardeşlik nasıl olur dediklerinde herkes dönüp milletimize bakacak Türkiye'ye bakacak Osmaniye'de bakacak. Biz de bu inançla bugün Osmaniye'de göğsümüzü kabartarak sesimizi yükseltiyor. 86 milyon kardeşimiz hep birlikte 'Türkiye'min gücüne bak' diye haykırıyoruz. 3481 şantiyede depremzede kardeşlerimiz için 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizin alın terini taşıyor. Biz hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız sözünün izzetini taşıyor. Biz de bu izzetli yürüyüşü daha da güçlendireceğiz. 'Asrın İnşası'nı ev sahibi Türkiye projemizde 500 bin yeni sosyal konutumuzla yeni mutluluk hikayeleriyle taçlandıracağız.

Burada gece gündüz sizler için çalışan, alın teri döken, AFAD'daki TOKİ'deki kentsel dönüşümdeki tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de ilk günden itibaren bize inanan, bize güvenen bizimle birlikte omuz omuza bu mücadeleyi veren Osmaniyeli kardeşlerime teşekkür ediyorum. "