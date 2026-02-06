Başkan Erdoğan'dan 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda Özgür Özel'e tepki: Hizmet edene engel olma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan en zorlu sınavlardan birini yaşadıklarını söylerken, Türk milletinin dirayet sahibi bir millet olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca CHP lideri Özgür Özel’i polemik yapmakla eleştirerek, hizmete engel olunmaması çağrısı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

"Millet olarak yüreklerimize kor bir ateş düşüren 6 Şubat depremlerinin üçüncü seneyi devriyesinde sizlerle bir aradayız.

53 bin 697 vatandaşımızın her birine Cenabı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Aynı gün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle rahmeti rahmana kavuşan bu kardeşlerimizi unutmayacak onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağız. Rabbim böylesi zor imtihanlarla bizi yüz yüze getirmesin.

Bizden beşer olarak elbette geçmişe dönemez zamanı durduramaz kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Evet, zaman pek çok şeyin ilacıdır. Şifasıdır. Yaralarımızın merhemidir. Şurası da bir gerçek ki bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez. 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanımızın kimi anne babasını, kimi kardeşini, kimi canından çok sevdiği evladını, kimi de yoldaşını hayat arkadaşını kaybetti. Nice kalpler dağlandı. Nice hayatlar yarım kaldı. Nice canlar bir gecede ahiret yurduna göç eyledi.

"BİR MİLLETİN TARİHİ BOYUNCA YAŞAYACAĞI EN ZOR SINAVLARDAN BİRİ"

Tüm bunlar bir milletin tarihi boyunca yaşayacağı en zor sınavlardan biridir. Fakat biz metanet, sabır, tevekkül ve dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda bu dirayet sahibi milleti görüyorum. Dirayet sahibi Osmaniye'yi görüyorum.

Geleceğe bakmayı, yola devam etmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Birbirimize destek olduk ve olacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız. Bizi büyük millet yapan ne kadar kıymet varsa hepsine sıkı sıkıya sarılacak bunlara sahip çıkacağız.

CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

Bugünler hem acılarımızı paylaşma hem kayıplarımızı özlemle yad etme hem de milletçe kenetlenmemizi güçlendirme dönemleridir. Ana muhalefetin başındaki zat dört gündür ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Laf ola beri gele misali boş atıp dolu tutturmanın derdinde. Oysa bir siyasetçi eserleri ile konuşur varsa bir eserin projen çıkar millete anlatırsın. Ama eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın ona buna sataşarak günü kurtarmaya çalışırsın.

Hatasını kabul etse belki biraz mahcup olsa kendini düzeltse biz de acemiliğine verip bir yere kadar anlayışla karşılarız fakat bunda o erdem de yok. Madem bir işin ucundan tutmuyorsun bari hizmet edene engel olma. Bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Ortadaki başarıyı gör, verilen emekleri dökülen terleri kuru bir cümle ile de olsa takdir et. Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var hakkı konuşmuyor. İhtirasları boyları aşan bu kifayetsizlere şunu hatırlatmak isterim. Ters çevirmekle kuyudan minare olmaz. Hakikat güneşi balçıkça sıvanmaz. Sizin de yalanlarınız, çarpıtmalarınız, hakikatin yerini alamaz. Siz inkar etseniz de milletim bizim ne yaptığımızı çok iyi biliyor.

"90 MİLYAR DOLAR CİVARINDA KAYNAK KULLANDIK"

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. 11 ilimizi ayağa kaldırmak için nasıl çırpındığımızın en yakın şahidi işte bu meydandaki kardeşlerimdir. Burada deprem bölgesi için neler yaptığımızı genel hatları ile ifade etmekte fayda görüyorum. Depremin yol açtığı kayıp ve zararların telafisi için bugüne kadar toplam 3.6 trilyon lira, yani 90 milyar dolar civarında kaynak kullandık. Hasarların onarılması ve şehirlerimizin depreme karşı daha dirençli hale getirilmesi için 2026 yılı bütçemizde 653 milyar TL ödenek ayırdık. Afet bölgesindeki evlatlarımızın eğitimi, üzerinde durduğumuz konuların başında yer alıyor. Bölgedeki 119 bin 200 dersliğin 900 bin 800'ü kullanılamaz hale gelmişti. 14 bin 310 derslik inşa ettik. Toplam derslik sayımızı 126 bin 675'e çıkardık.

"HİZMET BİNALARIMIZI YENİDEN İHYA ETTİK"

Toplam 224 bin metrekarelik 9 adalet binası ile bir ceza infaz kurumunun yapımını da yakında tamamlıyoruz. 60 emniyet binamızın inşa ve onarımı ile jandarmamıza ait 29 hizmet binasının yapımını 143 binanın güçlendirme işlerini tamamladık, 10 adet hizmet binamızın yapımı ise sürüyor. 11 ilimizdeki huzurevleri, çocuk evleri ve sosyal hizmet merkezi gibi hizmet binalarımızı yeniden ihya ettik.

"ULAŞIM YATIRIMLARI İÇİN HARCADIĞIMIZ TUTAR 80 MİLYAR TL'Yİ BULUYOR"

Prim borçlarını erteledik, bu borçların 31 Mart 2026'ya kadar yapılandırılmasının önünü açtık. Yerel yönetimlere ciddi miktarda nakdi yardımda bulunduk. Yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlarla birlikte eğitim ve sağlık gibi ana hizmetlerin de karşılandığı yaşam alanları oluşturduk. İçme suyu ve atıksu altyapılarının hızla tesis edilmesi amacıyla 11 deprem ilimizde 8 bin kilometre uzunluğunda boru hattı inşa ediyoruz. 110 milyar liralık rakamı bölgemiz için kullanmış olacağız. Ulaşım yatırımları için harcadığımız tutar 80 milyar TL'yi buluyor. Yeni yerleşim yerlerinin ulaşım alanı için 294 kilometrelik bağlantı ve imar yolu yaptık. Enerji ve madencilik sektörlerindeki zararları önemli ölçüde telafi ettik. Depremde zarar gören demiryolu hatlarının onarımını gerçekleştirdik. Hatay ve Malatya havalimanlarını onararak sivil uçuşlara açtık. Her iki havalimanımızda da inşallah yıl sonuna kadar tam kapasite hizmet vermeye başlayacak.