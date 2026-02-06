A Haber Malatya'da deprem anlarını böyle kaydetmişti! Depremzede kızı kucağında taşıdı: "Korkma geçti"

(foto: ahaber.com.tr) YÜKSEL AKALAN'DAN İNSANLIK DERSİ: "KORKMA BİR ŞEY YOK" Sarsıntının şiddetini artırmasıyla birlikte çevredeki binalardan tozlar yükselirken, muhabirimiz Akalan'ın yanına sığınan korku dolu bir kız çocuğu o anların en çarpıcı karesi oldu. Küçük kızı kucağına alarak güvenli bir alana taşıyan Akalan, "Bana bak, korkma bir şey yok geçti. Bana bak, iyisin, tamam korkma geçti." diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.

(foto: ahaber.com.tr) Sarsıntı altında dahi yardım elini uzatan Akalan, "Artçı sarsıntıların ardından görmüş olduğunuz gibi depremzedeleri en çok da masumları vuruyor." sözleriyle duygularını paylaştı.