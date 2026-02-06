A Haber Malatya'da deprem anlarını böyle kaydetmişti! Depremzede kızı kucağında taşıdı: "Korkma geçti"

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
6 Şubat depremlerinin Malatya’daki ikinci büyük sarsıntısına A Haber ekibi canlı yayında yakalandı. Sirenler, toz bulutu ve yıkımın ortasında görevini sürdüren muhabir Yüksel Akalan, korku içindeki bir kız çocuğunu kucağına alarak “Korkma geçti” sözleriyle teselli etti. O anlar, depremin dehşetini ve insanlığın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin Malatya ayağında, A Haber ekibi görev başındayken ikinci büyük sarsıntıya canlı yayında yakalandı.

A HABER MALATYA'DA DEPREM ANLARINI BÖYLE KAYDETMİŞTİ

A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bir yandan yıkımın ve toz bulutunun içinde can güvenliğini korumaya çalışırken, diğer yandan depremzede bir kız çocuğunu kucağına alarak teselli ettiği o duygusal anlarla tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı.

SİRENLER VE YIKIM SESLERİ ARASINDA CANLI YAYIN

Sarsıntının başladığı ilk anlarda soğukkanlılığını koruyarak izleyicilere durumu aktaran muhabir Yüksel Akalan, "Malatya'da artçı sarsıntı devam ediyor, vatandaşlar hemen sokağın ortasına toplandılar." sözleriyle yaşanan paniği anlattı.

Siren sesleri ve binalardan gelen çatırtılar eşliğinde yayını sürdüren Akalan, "Şu anda da deprem devam ediyor. A Haber ekranlarında canlı yayında gösteriyoruz. Etraf tekrar toz bulutu olmuş durumda, vatandaşların sakin olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

YÜKSEL AKALAN'DAN İNSANLIK DERSİ: "KORKMA BİR ŞEY YOK"

Sarsıntının şiddetini artırmasıyla birlikte çevredeki binalardan tozlar yükselirken, muhabirimiz Akalan'ın yanına sığınan korku dolu bir kız çocuğu o anların en çarpıcı karesi oldu. Küçük kızı kucağına alarak güvenli bir alana taşıyan Akalan, "Bana bak, korkma bir şey yok geçti. Bana bak, iyisin, tamam korkma geçti." diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.

Sarsıntı altında dahi yardım elini uzatan Akalan, "Artçı sarsıntıların ardından görmüş olduğunuz gibi depremzedeleri en çok da masumları vuruyor." sözleriyle duygularını paylaştı.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEYEN TOZ BULUTU VE CAN PAZARI

Yıkılan binalardan yükselen toz dumanı nedeniyle görüş mesafesinin kapandığı sokaklarda adeta bir can pazarı yaşandı. Güvenli bölgeye doğru ilerlemeye çalışan Yüksel Akalan, "Enkazların olduğu noktadan kaçıyoruz ama etraf toz duman olmuş durumda şu anda. Nereye doğru gideceğimizi göremiyoruz. Açık bir alandayız, buraya doğru gel, orada da bina bulunuyor." sözleriyle sahadaki dehşeti aktardı. Ekiplerin ve vatandaşların enkaz altındakilere seslendiğini belirten Akalan, "Enkazın, tozun, dumanın geldiği noktaya doğru vatandaşlara sesleniyorlar 'Kimse var mı?' diye. Oldukça tehlikeli, buradan bir an önce çıkmamız lazım." şeklinde konuştu.

MÜCADELE AÇIK ALANLARDA DEVAM ETTİ

Sarsıntıların saniyeler içinde birbirini izlediği Malatya sokaklarında, A Haber ekibi hem görevi hem de insanlık sorumluluğunu yerine getirdi. Akalan, bölgedeki son durumu, "Malatya'da artçı sarsıntıları görüyorsunuz, saniyelerle aralıklarla devam ediyor. Ekipler hemen bölgeden uzaklaşıyorlar, arama kurtarma çalışması yapan ekipler de şu anda tamamen toz bulutuna dönmüş durumda." ifadeleriyle sonlandırdı.

