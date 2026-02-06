A Haber Malatya'da deprem anlarını böyle kaydetmişti! Depremzede kızı kucağında taşıdı: "Korkma geçti"
6 Şubat depremlerinin Malatya’daki ikinci büyük sarsıntısına A Haber ekibi canlı yayında yakalandı. Sirenler, toz bulutu ve yıkımın ortasında görevini sürdüren muhabir Yüksel Akalan, korku içindeki bir kız çocuğunu kucağına alarak “Korkma geçti” sözleriyle teselli etti. O anlar, depremin dehşetini ve insanlığın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin Malatya ayağında, A Haber ekibi görev başındayken ikinci büyük sarsıntıya canlı yayında yakalandı.
A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bir yandan yıkımın ve toz bulutunun içinde can güvenliğini korumaya çalışırken, diğer yandan depremzede bir kız çocuğunu kucağına alarak teselli ettiği o duygusal anlarla tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı.
SİRENLER VE YIKIM SESLERİ ARASINDA CANLI YAYIN
Sarsıntının başladığı ilk anlarda soğukkanlılığını koruyarak izleyicilere durumu aktaran muhabir Yüksel Akalan, "Malatya'da artçı sarsıntı devam ediyor, vatandaşlar hemen sokağın ortasına toplandılar." sözleriyle yaşanan paniği anlattı.
Siren sesleri ve binalardan gelen çatırtılar eşliğinde yayını sürdüren Akalan, "Şu anda da deprem devam ediyor. A Haber ekranlarında canlı yayında gösteriyoruz. Etraf tekrar toz bulutu olmuş durumda, vatandaşların sakin olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.