MHP lideri Devlet Bahçeli "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın bizzat devreye girmesiyle asrın inşasında Türkiye ayağa kalkmıştır. Devlet acze düştü diyenlerin maskesi düştü. Suyu bulandırmaya çalışanlar başaramayacak. Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yürüyeceğiz" dedi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Köyünde, bahçesinde, tarlasında evinde iş yerlerin de hayat mücadelesi verenleri hasretle bağrıma basıyorum. Türkiye'nin gücüne bak temasıyla düzenlenen bu anma toplantısında baba ocağında bulunmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu bilmenizi istiyorum.

Tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile 9 saat sonra yine aynı ilimizin Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yıl dönümünde devlet ve millet dayanışmasının sonuçlarını görüyoruz.

TÜRK MİLLETİ YIKIMA UĞRAMAZ

Sayın Cumhurbaşkanım, Aziz Vatandaşlarım Tarihin herhangi bir anında tezahür eden bir felakete boyun eğen, ortaya çıkan şiddetli ve vahim olaylara teslim olan bir milletin tarihi sürekliliği olmayacak, beşeri varlığı da elbette kesintiye uğrayacaktır. Mazinin kayıtları incelenirse bu durumun pek çok misali görülecektir.

Hâlbuki büyük Türk milleti hem kemiyet hem keyfiyet; hem dirayet hem metanet, hem salabet hem de seciye bakımından bambaşka ve hayranlık uyandıran özellikler taşımaktadır. Bizi biz yapan, bizi mübarek ve müthiş bir millet seviyesine çıkaran, aynı şekilde tarihin müşahidi ve mimarı haline getiren mümeyyiz farklar da burada aranmalıdır. Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın, hiçbir felaket, hiçbir musibet Türk milletini yolundan, tarihsel seyrüseferinden geri çevirememiştir. Öncelikle bu hakikati her cihetten kavramak ve bu hakikatle kaynaşmak lazımdır. Kaldı ki vatana ve millete karşı garazsız, ivazsız ve hudutsuz muhabbet besleyen ve mensubiyet duyan her kardeşimizin bu hakikatin idrakinde olacağına dair inancım tam ve eksiksizdir.

Allah'ın yazdığını kulun silmesi diye bir şey olmaz, olamaz. İ'la-yı Kelimetullah'ın bayraktarı olan Türk milletinin herhangi bir sebeple karalanması, sonu gelmez karanlıklara mahkum olması, kabus senaryolarına maruz kalması bir defa ilahi adalete, Allah'ın nizamına tamamıyla aykırıdır. Tarih boyunca uğradığı sayısız felaketin içinden sivrilip çıkmayı, aynı zamanda cihanı aydınlatmayı başarmış Türk milletinin teklemesi, tökezlemesi ve manen yıkıma uğraması mümkün ve muhtemel değildir. 6 Şubat 2023 tarihli ikiz depremlerden sonra bu açık ve aşikar gerçek bütün boyutlarıyla bir kez daha yaşanmış ve teyit edilmiştir.

108 bin kilometrekareyi vurmuş bir deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur. Bu kapsamda 14 milyon vatandaşımız depremden doğrudan veya dolaylı etkilenmiştir. Daha üzücü olanı ise 50 binden fazla vatandaşımız ebediyete irtihal etmiştir. Hepinizin huzurunda 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybetmiş tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Depremden hemen sonra devlet felaket bölgesinde vaziyet almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi devreye girmesiyle de "Asrın İnşa Seferberliği" başlatılmıştır. Milletimiz dayanışma ve yardımlaşmanın emsalsiz örneklerini göstermiştir. Türkiye adeta ayağa kalkmış, ayrıca pek çok dost ve kardeş ülke, sivil toplum örgütü, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda gönüllü kuruluş felaket bölgesine koşmuştur. Hepsine müteşekkiriz. Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, taş ve moloz yığınlarının arasında ikbal ve çıkar arayışlarıyla meşgul olurken devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa girmiştir.

Dedikodu borsasında fitne hissesine yatırım yapan, henüz toprak altında feryatlar duyuluyorken devletin acze düştüğünü utanmadan sıkılmadan iddia eden fırsat düşkünü kötü niyetliler olmayan ganimeti yağlamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa sürede düşmüştür. Bilinen bir gerçeği tekrar etmek gerekirse, depremin 15'inci gününde ilk konutların temeli atılmış, 45'inci gününde de ilk köy evleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edilmiştir. O tarihlerde haciz altındaki ağız ve iradeleriyle devlet nerede diye soran nevzuhur soytarılara, hamd olsun bakmasını ve görmesini bildikten sonra devlet her yerde olduğunu göstere göstere ispat etmiştir.

Devleti ve milleti bilmeyen, acıyı ve tasayı anlamayan, sırf siyasi hırslarını tatmin ve temin etmek için oraya buraya musallat olan siyasi mefluç takımı yapılan tarihi hamleleri, atılan güçlü adımları hiçbir zaman da hazmedememiştir. Varsın onlar köhne ve kirli siyasetlerine devam etsinler, Cumhur İttifakı olarak biz de hizmete ve nerede mağdur insanımız varsa kol kanat germeye and olsun devam edeceğiz. Onlar yalan söyleyecekler, biz sıratı müstakim üzere mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar iftira atacaklar, gerçekleri çarpıtacaklar, aydınlığı perdelemek için çırpınacaklar; velakin biz Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan kervanımızı yürüteceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanım, Suyu bulandırmaya çalışan, yapılan hizmet ve ortaya çıkan muazzam eserleri gölgelemeyi amaçlayan kim veya kimler varsa, "Asrın İnşa Faaliyetleri" karşısında şaşkınlığa düştükleri bütün yönleriyle ortadadır. Yapamaz dedikleri her şey yapılmıştır. Başaramaz dedikleri ne varsa hayata geçirilmiştir. Hani nerede depreme dayanıklı konutlar diyerek ortalığı karıştırmaya çalışan siyasi güruh hem aldatmanın hem de saptırmanın ipinden tutmuşlardır. Ancak ne yapsalar boştur, ne söyleseler boşunadır. 27 Aralık 2025 tarihinde tamamlanan Asrın İnşa Faaliyeti kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiş, hal sahibi vatandaşlarımız yuvalarına kavuşmuşlardır.

Haydi söylesinler, haydi konuşsunlar, haydi inkara başvursunlar; ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 bağımsızın bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar?

Güneşi balçıkla nasıl sıvayacaklar?

Onların hayali bizim gerçeğimizdir. Onların uzağı bizim yakınımızdır. Onların imkansızı bizim mümkünümüzdür. Çünkü iman varsa imkan vardır diyen bir yüreğin sahipleriyiz. Başarının limitini inancımızın seviyesiyle bir ve aynı görüyoruz. Biz Cumhur İttifakı'yız, biz Türkiye sevdalısı, tertemiz ahlaklı vatan ve millet müdafileriyiz. İşte Osmaniye her şeyin şahididir. 2 bin 500'ü köy evi olmak üzere inşa edilen 12 bin 557 konut Osmaniye'nin çok şükür çehresini değiştirmiş, gücüne güç eklemiş, acıları bir nebze de olsa dindirmiştir.

Bu gerçeği reddetmek akıl ve vicdan işi midir? Her şeye karşı olan muhalefetin esasen Türkiye'ye karşı olduğu da aleni değil midir? Hükümeti düşürmek için Türkiye'yi düşürmeye hazır olanların tuzak ve tertiplerine aldanacak ve buna kanacak hamiyet sahibi tek bir insanımız dahi yoktur. "Asrın İnşa Seferberliği"ni karartmak için kırk dereden su getirenlere Hz.Mevlana'nın sözleriyle sesleniyorum: Sözünüzü süzün de söyleyin, gönlü bulandırmasın. Sözünüzü dizin de söyleyin, kulağa inci diye takılsın. Sözünüzü yüze söyleyin, gıybet olup utandırmasın. Yaralar sarıldı, deprem bölgesi küllerinden yeniden doğdu.

En başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Fahri hemşerimiz olan, deprem bölgesinde geceyi gündüze katan, ismiyle müsemma şekilde insanımızı muradına eriştirmek için hiç durmaksızın çalışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Emeği geçen diğer bakan ve bürokratlarımıza, Vali ve belediye başkanlarımıza, Yüklenici firmalarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve hülası kelam toplu iğne başı kadar hizmeti geçen herkese şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden ve hepinizden razı olsun niyazımı paylaşıyorum. Sözlerime son verirken burayı şereflendiren her kardeşimi saygı ve sevgiyle selamlıyor, en kötü günümüz böyle olsun diyorum. Sağ olun, var olun.