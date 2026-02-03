Vurgun jetinden çakarlı araca! İmamoğlu'nun A takımının eskortlarla tatil keyfi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada dikkat çekici detaylar gün yüzüne çıktı. Fuhuş suçlamasıyla gözaltına alınan ve itirafçı olan kadın şüphelilerin, ifadelerinde İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu adına resmi kayıtlara kayıtlı çakarlı araçlarla tatile gittiklerini belirtti. Daha önce de İmamoğlu'nun A takımının özel jette uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.
İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fuhuştan gözaltına alınan ve itirafçı olan kadın şüpheliler, İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı resmi kayıtlı çakarlı araçlarla firari Murat Gülibrahimoğlu ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'la birlikte tatile gittiklerini söyledi.
İMAMOĞLU GÜLİBRAHİMOĞLU'NIN ÜSTÜNE GEÇİRDİ
Şüpheli kadınlar verdikleri ifadelerde ayrıca, araç içerisinde de ilişkiye girdiklerini iddia etti.