CANLI YAYIN

Vurgun jetinden çakarlı araca! İmamoğlu'nun A takımının eskortlarla tatil keyfi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Vurgun jetinden çakarlı araca! İmamoğlu'nun A takımının eskortlarla tatil keyfi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada dikkat çekici detaylar gün yüzüne çıktı. Fuhuş suçlamasıyla gözaltına alınan ve itirafçı olan kadın şüphelilerin, ifadelerinde İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu adına resmi kayıtlara kayıtlı çakarlı araçlarla tatile gittiklerini belirtti. Daha önce de İmamoğlu'nun A takımının özel jette uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fuhuştan gözaltına alınan ve itirafçı olan kadın şüpheliler, İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı resmi kayıtlı çakarlı araçlarla firari Murat Gülibrahimoğlu ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'la birlikte tatile gittiklerini söyledi.

Vurgun jetinden çakarlı araca! İmamoğlu'nun A takımının eskortlarla tatil keyfi - 2

İMAMOĞLU GÜLİBRAHİMOĞLU'NIN ÜSTÜNE GEÇİRDİ

Şüpheli kadınlar verdikleri ifadelerde ayrıca, araç içerisinde de ilişkiye girdiklerini iddia etti.

Vurgun jetinden çakarlı araca! İmamoğlu'nun A takımının eskortlarla tatil keyfi - 3

Sabah'ın haberine göre yapılan incelemelerde 34 ATA 061 plakalı resmi araç dikkat çekti. Aracın bizzat Ekrem İmamoğlu adına 10 Eylül 2019- 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında koruma kararı olduğu saptandı.

Vurgun jetinden çakarlı araca! İmamoğlu'nun A takımının eskortlarla tatil keyfi - 4

Aynı aracın bu tarihlerde Gülibrahimoğlu tarafından da kullanıldığı 3 Eylül 2021- 13 Aralık 2021 tarihleri arasında ise doğrudan Gülibrahimoğlu adına şerh kaydı yapıldığı belirlendi.

Vurgun jetinden çakarlı araca! İmamoğlu'nun A takımının eskortlarla tatil keyfi - 5

EN SON TUNCAY YILMAZ'IN ÜSTÜNEYDİ

34 ATA 061 plakalı resmi aracın son olarak ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın üstüne 8 Haziran 2023 tarihinde geçirildiği tespit edildi.

Keleş’in ikinci sevgilisi Tuana İyigör gözaltında!Keleş’in ikinci sevgilisi Tuana İyigör gözaltında! KELEŞ'İN İKİNCİ SEVGİLİSİ TUANA İYİGÖR GÖZALTINDA!
İmamoğlunun A takımı fotoğraflarla deşifre olduİmamoğlunun A takımı fotoğraflarla deşifre oldu İMAMOĞLU'NUN A TAKIMI FOTOĞRAFLARLA DEŞİFRE OLDU
Vurgun jetindeki ünlüler sorguda!Vurgun jetindeki ünlüler sorguda! VURGUN JETİNDEKİ ÜNLÜLER SORGUDA!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın