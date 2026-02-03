Haberler Gündem Haberleri Vurgun jetinden çakarlı araca! İmamoğlu'nun A takımının eskortlarla tatil keyfi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada dikkat çekici detaylar gün yüzüne çıktı. Fuhuş suçlamasıyla gözaltına alınan ve itirafçı olan kadın şüphelilerin, ifadelerinde İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu adına resmi kayıtlara kayıtlı çakarlı araçlarla tatile gittiklerini belirtti. Daha önce de İmamoğlu'nun A takımının özel jette uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.