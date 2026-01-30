Bebek Otel’de gizli kumar partileri! Muzaffer Yıldırım'ın çalışanından şok itiraflar | Kumar defteri deşifre oldu

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın çalışanı Mehmet Çobanoğlu, ifadesinde Yıldırım’ın evinde saatlerce kumar oynandığını, arama günü ekipmanların depoya taşındığını ve “mavi kumar defteri”ne dair bildiklerini anlattı. İfadeye ek olarak kumarın oynandığı ana ve deftere ait görüntüler ortaya çıktı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından büyük bir skandalın merkezine oturdu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Yıldırım hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren ifadede, Yıldırım'ın çalışanı Mehmet Çobanoğlu, evde oynanan kumar partilerinden, arama öncesi yapılan hazırlıklara kadar birçok iddiayı anlattı. Çobanoğlu'nun ifadesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çalışanı Mehmet Çobanoğlu tarafından savcılığa verilen ifadelere göre, Yıldırım'ın evinde haftada birkaç kez poker oyunları oynanıyor, oyun sırasında içki ve yiyecek servisi yapılıyor ve kazanç-defterleri tutuluyordu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Arama öncesi poker masası depoya taşınırken, Çobanoğlu mavi kapaklı defterdeki isimler ve bahis tutarlarını da detaylı şekilde anlattı. Ayrıca evdeki kadınlarla ilgili gözlemlerini ve otel müşterilerinin, özellikle iş insanı Ali Koç'un, Yıldırım tarafından sürekli takip edildiğini itiraf etti. Çobanoğlu, tüm bildiklerini baskı altında kalmadan anlattığını vurgulayarak serbest bırakılmayı talep etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, 8 Ocak günü tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 10 yıllık çalışanı Mehmet Çobanoğlu savcılığa itiraf dolu ifade verdi. İfadeye ek olarak kumarın oynandığı ana ve deftere ait görüntüler ortaya çıktı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÇALIŞANDAN ŞOK İTİRAFLAR: SÖYLEMEME NEDENİM KORKTUĞUM İÇİNDİ

Bebek Otel'e baskın yapıldığı gün Muzaffer Yıldırım'ın evinden deliller yok etmek adına temizlik yapıldığını itiraf eden Çobanoğlu, "Ben hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım. Aramadan önce göstermiş olduğunuz kamera görüntüsündeki poker masasını aşağı indirdiğimi kabul ediyorum. Bu masada Muzaffer Yıldırım ve 10 arkadaşı poker oynardı. Ben delil karartmak için bu masayı aşağı indirmedim. Arama esnasında poker masasının yerini söylememe nedenim korktuğum içindi, bana verilen görev neticesinde ben bu eylemi gerçekleştirdim." dedi.

"OYUN BAZEN 4 SAAT BAZEN DE 7 SAAT SÜRERDİ"

Muzaffer Yıldırım ve kumar arkadaşlarına oyun esnasında içki, yiyecek ve çay servisi yaptığını bezen bahşiş aldığını söyleyen çalışan, haftada 2 ile 4 gün arasında oyun oynandığını söyledi. Oyun sıklıkların mevsimlere göre değiştiğine dikkat çeken Çobanoğlu, "Yaz mevsiminde ise kışa göre daha az sayıda oyun oynanırdı. Oyun bazen 4 saat bazen de 7 saat sürerdi. Oyun esnasında herkesin önünde poker çipleri olur, kağıtlar dağıtılır ellerine göre oyuna girerlerdi. Bazen oyuna girilmez bazen de "rest" kelimesi söylenirdi, o esnada "blöf" kelimesi sıklıkla kullanılırdı. Kendi aralarında alacak verecek rakamlarını deftere yazarlardı." dedi.

LİSTE LİSTE KUMAR ARKADAŞLIĞI

Kumar düzenini bir bir anlatan çalışan, arama esnasında kumar defterini aşağı indirme sebebi olarak patronu Muzaffer Yıldırım'dan korkması olduğunu söyledi. Yıldırım gözaltına alındığında arkadaşlarının hem maç izlemek hem de maçtan sonra poker oynamak için toplandığı söyledi. Çobanoğlu'na Kamil Akyıldız (Transmetro Gümrük Müşavirliği), Daryo Kebudi (Escar Turizm), Ferit Baltacıoğlu (House Cafe), Selim Anter(İş Adamı), İslam Ekşi (İş Adamı), Tuğrul Gültekin (Otel Sahibi) ve Ömer Bayraktar'ın (Rusya'da tekstil işleriyle uğraşır) kim olduklarını sordu. Çobanoğlu, "Bu kişiler Muzaffer Yıldırım'ın davetlisi olarak evindeydi, poker oynayacaklardı. Bu kişiler Muzaffer Yıldırımın evine haftada 2-3 kez gelip poker oynardı." cevabını verdi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

KUMAR DEFTERİ DEŞİFRE OLDU

Savcılık, Çobanoğlu'na, Muzaffer Yıldırım'ın evinde bulunan, içinde isim ve rakamlar yazan mavi kapaklı defteri sordu. Defterde yazan "03/01/2026 tarihli İslam +243.000, Selim +10.000, Papi +81.000, Mizo -214.300, Toro -27.500, Ömer -90.000" şeklindeki not dikkat çekti.

Çobanoğlu, "Kendi aralarında nakit para alışverişi olmadığı için bu şekil notlar alınırdı" şeklinde cevap verdi.

YILIN ÜÇTE BİRİ KUMAR OYNAYARAK GEÇTİ

Savcılık tarafından yapılan çalışmada, 2025 yılı Şubat ayında 12 gün, 2025 yılı Mart ayında 16 gün, 2025 yılı Nisan ayında 12 gün, 2025 yılı Mayıs ayında 6 gün, 2025 yılı Haziran ayında 8 gün, 2025 yılı Temmuz ayında 7 gün, 2025 yılı Ağustos ayında 10 gün, 2025 yılı Eylül ayında 12 gün, 2025 yılı Ekim ayında 11 gün, 2025 yılı Kasım ayında 9 gün, 2025 yılı Aralı ayında ise 9 gün olmak üzere 11 ay içerisinde tam 112 kez kumar oynadıkları tespit edildi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

" MUZAFFER YILDIRIM KIZLARLA GELDİKLERİNDE BEN GÖREVİMİ YAPIP EVDEN ÇIKARDIM"

Sırada ise Muzaffer Yıldırım'ın evine gelen kadınlar hakkında bilgiler vardı Çobanoğlu, "Muzaffer Yıldırım'ın evine gelen kadınları anlatacak olursam, Rus sevgilisi Maria, İtalyan sevgilisi, Amerikan sevgilisini gördüm. Ancak bu kişilere de uyuşturucu madde vermedim. Muzaffer Yıldırım kızlarla geldiklerinde ben görevimi yapıp evden çıkardım." dedi.

DİKKAT ÇEKEN ALİ KOÇ DETAYI

27 Ocak günü ifadesi alınan Arif Altınbudak'ın ifadesindeki şu beyanları soruldu; "Muzaffer Yıldırım otele gelen iş adamlarını, ünlü insanları sürekli takip halindeydi. Bununla ilgili olayı anlatacak olursam, bizlere Ali Koç'un ne zaman, kimlerle, saat kaçta geldiğini sürekli sorardı, bizde kendisine gelip gelmediğini söylerdik. Muzaffer Yıldırım Ali Koç'u sürekli bu şekilde kovalardı. Acun Ilıcalı'da Ali Koç'u bu şekilde kovalayıp ulaşmaya çalışırdı. Tahminim Muzaffer Yıldırım Ali Koç ile ilgili bilgileri öğrenip Acun Ilıcalı'ya söylerdi. Ali Koç bazen ailesiyle bazen arkadaşlarıyla bazen iş adamlarıyla otele gelirdi. Muzaffer Yıldırım bu konunun takibine çok önem verirdi. Bilgileri neden topladığını kime ulaştırdığını tam olarak bilmiyorum."

ACUN ILICALI 4 YIL ÖNCE YILDIRIM'IN EVİNDEKİ PARTİYE KATILDIĞINDA GÖRDÜM

Mehmet Çobanoğlu, Acun Ilıcalı'yı sadece 4 yıl önce Muzaffer Yıldırım'ın evindeki partiye katıldığında gördüğünü söyledi. Savcılık ifadesinin devamında yine Arif Altunbudak'ın "Okan Buruk otele sıklıkla gelen müşterimizdi. Haftada iki gün otelimize gelirdi. (Fatih Demircan, Maruf Güneş ile birlikte)" şeklindeki beyanını yöneltti.

"OKAN BURUK, MUZAFFER YILDIRIM'IN EVİNE BENİM BULUNDUĞUM ZAMANLAR GELMEDİ"

Mehmet Çobanoğlu bu ifadeye karşı cevap olarak ise, "Okan Buruk, Muzaffer Yıldırım'ın evine benim bulunduğum zamanlar gelmedi. Ben görmedim. İfademde son olarak belirtmek isterim ki, Muzaffer Yıldırım'ın oyununda servis yaptığımı kabul ediyorum. 08/01/2026 günü poker masasını aşağı indirmemin nedeni korktuğumdan dolayıydı. Delilleri karartmak gibi bir niyetim olsaydı, defteri yırtar, binlerce poker çipini çöpe atar yok ederdim. Ben delilleri yok etmedim, depoya indirdim. Bildiklerimi kimseye iftira atmadan, baskı altında kalmadan anlattım." diyerek serbest bırakılmayı talep etti