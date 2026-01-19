“Gerçeğin izinde” Bebek Otel’deki karanlık ağı bir bir açıkladı: Uyuşturucu operasyonunda FETÖ izi
A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında başlatılan “Gerçeğin İzinde” bölümünde, Bebek Otel’e yönelik uyuşturucu, fuhuş ve gizli kayıt iddiaları mercek altına alındı. Ünlülere şantaj amacıyla tutulan yüzlerce görüntünün ele geçirildiği bilgisi paylaşılırken, ekibin olay yerine ulaşmaya çalıştığı sırada İstanbul trafiğinin ulaştığı çıkmaz da canlı yayında gözler önüne serildi. Programda, hem karanlık bir şantaj ağı hem de megakentin yıllardır çözülemeyen trafik sorunu sahadan aktarılan verilerle gündeme taşındı.
Bebek Otel'e yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında ortaya çıkan yeni gelişmeler, A Haber'de ekrana gelen "Gerçeğin İzinde" bölümünde gündeme taşındı. Otele giriş-çıkışların gizlice kaydedildiği ve bu görüntülerin şantaj amacıyla kullanıldığı öne sürülürken ekip, söz konusu iddiaların izini sürmek üzere sahaya çıktı. Ekip akabinde, İstanbul trafiğinin ulaştığı noktaya ilişkin de görüntüleri canlı yayınla izleyiciyle paylaştı.
"GERÇEĞİN İZİNDE" OLAY YERİNDE
Cemil Barlas yeni formata ilişkin bilgi vererek, "Sayın seyirciler, "Canan Barlas ile Gündem"de yeni bir bölüm başlatıyoruz. Bölümümüzün ismi: "Gerçeğin İzinde" A Haber zaten her zaman olay yerinde; nerede savaş var, doğal afet var… Biz de her zaman olay yerine gideceğiz. Arkadaşlarım Mehmet Karataş ve Abdurrahman Şimşek bugün iki önemli bilgiye ulaştıklarını söylediler" şeklinde açıkladı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, son dönemde Bebek Otel'de ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş partilerinin yapıldığına ilişkin gerçekleştirilen baskınlar sonrasında önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Şimdi çok önemli bir bilgi geldi. Bebek Otel'de ünlülere yönelik gizli kayıtlar alındığı ve şantaj yapıldığı ortaya çıktı. Adeta bir "Epstein dosyası". İstanbul Bloom adlı lüks bir rezidansın deposunda yüzlerce kaset bulundu. Bu kasetlerde otele giriş-çıkış görüntüleri yer alıyor" dedi.
Başlatılan yeni formata ilişkin konuşan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "Gerçeğin İzinde" aslında bir gerçeğin peşine düşmek demek. Bebek Otel'le ilgili birçok söylem ve detay var. Uyuşturucu dosyasının merkezlerinden biri haline geldi. Biz şu an Turkuvaz Medya Grubu'nun önündeyiz. Gerekli bilgiler netleştiğinde olay yerine gideceğiz ve tüm süreci kayıt altına alacağız. Saat 17.30, gideceğimiz yer yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ancak trafik nedeniyle bu mesafe 45 dakikayı bulabiliyor" ifadelerini kullandı.
"FİRARİ LİSTESİ Mİ VAR?"
Soruya yanıt veren Karataş şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yurt dışına kaçan bazı isimlerle ilgili bilgilere ulaştık. Bu bilgileri emniyet ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından aldık."
Konuya ilişkin bilgi vermeyi sürdüren Şimşek ise "Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım şu anda tutuklu. Otelin uyuşturucu ve kumar faaliyetlerinin merkezi haline getirildiği belirtiliyor. İstanbul Emniyeti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir depoya baskın yaptı. Ön incelemelerde, Bebek Otel'e girip çıkan herkesin gizli şekilde kaydedildiği anlaşıldı. KVKK'ya aykırı biçimde bu görüntüler saklanmış. Yaklaşık 60 polis görüntüleri inceliyor" şeklinde konuştu.
5'İNCİ LEVENT'TEN BEBEK OTELE YOLCULUK
Turkuvaz Medya Grubun'ndan Bebek Otel'e gittiklerini söylenen Karataş, program sırasında İstanbul trafiğine de dikkat çekti. Karataş, TEM Otoyolu'nda ilerlemenin neredeyse durma noktasına geldiği, trafik yoğunluğunun sadece ulaşımı değil yaşam kalitesini, zamanı ve ekonomiyi de olumsuz etkilediği vurgulayarak, "Normal şartlarda 11 kilometrelik yol 15-20 dakika sürerdi, ancak şu an navigasyon 36 dakika gösteriyor. Trafik giderek artıyor" dedi.
"2019'DAN SONRA TRAFİK İÇİN BİR PROJE YAPILMADI"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, 2017'ye kadar yapılan tünel ve altyapı projelerinin trafiği rahatlattığını ancak 2019'dan sonra yeni bir viyadük, tünel veya kavşak yapılmadığına dikkat çekti.
ULAŞIM ÜCRETLERİNE YÜZDE 1340 ZAM!
2019 öncesinde İstanbul'un dünya genelinde trafik yoğunluğunda 6. Sıralarda oluğunu belirten A Haber Muhabiri Karataş, şimdi ise İstanbul'un 1'inci sırada oluğunu söyledi. Karataş, "2019'dan bu yana toplu ulaşıma yatırım yapılmadığı gibi, ulaşım ücretlerine %1340 zam yapıldı" diye konuştu.
Yaklaşın 1 saat süren İstanbul trafiğinin ardından Bebek Otel'e ulaşan ekip üyelerinden Abdurrahman Şimşek, son gelişmeleri şöyle aktardı:
"Şu anda gördüğünüz gibi mühre bakarsan... Evet şu anda 12 Ocak 2026 tarihinde Zabıta tarafından mühürlenmiş. Aynı şekilde tamamen işletmesi durdurulmuş, restoran kısımları durdurulmuş. Bu otelde gördüğünüz gibi sevgili A Haber izleyicileri, şu güvenlik kameraları da dahil; bakın tam üstümüzde, şuradaki Bu kameraların hepsi bütün katlarda var.
Tamamı kayıt altında. Otele girdiğiniz andan itibaren bütün kayıtlar; yani restoran kısmına indi, aşağı balık restoranı var, ortada kafe dediğimiz yerler var."
Bölgede yapılan yayının ardından stüdyodan ortaya çıkan son gelişmelere ilişkin konuşan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "Bu soruşturma başladığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu ile başlamış bir soruşturmaydı. Uyuşturucu ile mücadele noktasında yapılan bu soruşturmada bazı ünlü isimlerin Bebek Otel'de olduğu ve burada uyuşturucu kullanımının gerçekleşebildiği yönünde iddialar vardı. İlk böyle başladı ama sonrasında bir şantaj üssü olabileceği yönünde bilgiler ortaya çıktı. Daha sonrasında otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın hatta kendi rezidansında ele geçirilen bazı kasetler, kayıtlar, flash diskler ve kamera kayıt cihazlarının bulunmasıyla birlikte olay çok bambaşka bir yere gitti" diye konuştu.
"VIP ODALARDA GİZLİ GÜVENLİK KAMERALARI"
Gerçekten şantaj üssü olarak mı kullanıldı? Buraya kimler geldi ve bunun mağdurları varsa kimlerdi? Sorularına yanıt veren Karataş konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Aynen öyle. Otelin içerisiyle ilgili bilgi verecek olursak; otelin içerisinde tüm katlarda bulunan, tüm girişlerde her bir otel gibi görünen güvenlik kameraları mevcut. Ama bir de buranın 6. katı itibarıyla bir özel bölüm var. Ve bu özel bölüm de burada mali suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri daha doğrusu, burada yapmış oldukları incelemeler sonucu belli bir kısımdan sonra sadece izin verilen ve ellerine verilen özel bir kart sonucu o 6. kattan yukarıya çıkabildikleri, burada özel partilerin yapıldığı, 50 kişilik bir kutlama alanının, özel bir VIP alanının olduğu ve daha önemlisi burada eğlenen, buraya katılan kişilerin özel VIP odalarda kaldıkları biliniyor. Ve daha önemlisi, bu VIP odalarda da gizli güvenlik kameraları var.
"SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÖZEL BİLİRKİŞİ HEYETİ KURULDU"
Şu anda bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bu soruşturma neticesinde polis ve jandarmadan oluşan özel bilirkişi heyeti oluşturuldu, yani inceleme ekibi. Şimdi bunlar ele geçirilen bu dijital materyalleri birer birer inceliyorlar. Hatta o kadar çok var ki, bu özellikle de bahsetmiş olduğum özel alanda eğlencenin, partilerin yapılmış olduğu o yerde yeni bir yapay zeka ile yüz tarama sistemiyle burada çalışma yapacaklar ve böylece kısa süre içerisinde çokça kişiyi...
FLASH DİSKLER CD'LER VE KAMERA KAYIT CİHAZLARI
Özellikle de bu VIP dediğimiz; yani özel kişilerin, ünlülerin veya daha da zengin kişilerin, bilinen işte fenomen, sanatçı, futbolcu, iş insanı... Aklınıza ne geliyorsa. Bunların tamamı için iki üç ayrı bölüm var ama özellikle de az önce ifade ettiğim o 6. kattan sonrası... Orada özel bir alan var, oraya kim girip çıktıysa güvenlik kameraları anlık olarak kaydetmiş. O gün hatırlayacaksınız, Abdurrahman Şimşek ne dedi? "Normal şartlarda 3 ayda, 6 ayda silinmesi lazım bu kayıtların." Ama burada özellikle otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın rezidansında ele geçirilen çokça sayıda dijital materyal var; flash diskler var, CD'ler var ve kamera kayıt cihazları var. Bunların içerisinde yani değil 3 ay, belki çok daha geriye, yıl diyebileceğimiz kadar kayıtlar var.
UYUŞTURUCU TRAFİĞİNDE FETÖ YAPILANMASI
Mersin Limanı'nda Brezilya'dan gelen bir gemide ele geçirilen 298 kilo kokain, Türkiye'nin terörle ve uyuşturucuyla mücadelesinde yeni ve çarpıcı bir başlığı gündeme taşıdı. "Gerçeğin İzinde" ekibinin yaptığı araştırmada, söz konusu uyuşturucu sevkiyatında FETÖ terör örgütünün izine rastlandı. Bu gelişme, örgütün yeni bir finans kaynağı oluşturup oluşturmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 15 Ocak'ta kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda Brezilya'dan gelen bir konteynerde, "yer fıstığı" beyanı altında 298 kilo kokain ele geçirildi. Operasyon, ilk aşamada uyuşturucuya geçit verilmeyen başarılı bir müdahale olarak değerlendirildi.
FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE UZANAN İZLER
Ancak "Gerçeğin İzinde" ekibinin, Abdurrahman Şimşek ile birlikte yürüttüğü araştırmalar, olayın perde arkasında dikkat çekici bağlantıları ortaya çıkardı. Üst düzey kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'de ilk kez bir uyuşturucu operasyonunda FETÖ terör örgütüne uzanan izler tespit edildi.
Uyuşturucu yüklü konteynerin alıcısı olarak İstanbul merkezli Destan Dış Ticaret ve Gıda Sanayi Limited Şirketi öne çıktı. Konteynerin İstanbul merkezli bir firmaya ait olmasına rağmen Mersin Limanı'na gelmesi, soru işaretlerini artırdı.
Karataş, soruşturma kapsamında öne çıkan FETÖ'cü H. Ş. isimli kişinin geçmişine de dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bu isim, 2016'daki darbe girişimine kadar FETÖ'nün mütevelli heyeti içinde faaliyet yürütmüş. Kapatılan TUSKON'a bağlı Girişimci Üretken Sanayi ve İş Adamları Derneği'nde kaydı var. İstanbul'da tutuklandı, 2018-2019 yılları arasında cezaevinde kaldı. Yapılan çalışmalarda, FETÖ'den kaydı bulunan şahıslarla halen irtibatlı olduğu tespit edildi."
Ele geçirilen uyuşturucunun nihai amacına da dikkat çeken Karataş, şu soruların altını çizdi:
"Bu kişi, kendi şirketi adına 'yer fıstığı getiriyorum' diyerek Brezilya'dan 298 kilo uyuşturucu maddeyi getirmiş. Bunu kendi kullanmayacağı ortada. Kime gönderecekti? Kimlerle satışını gerçekleştirecekti? İşte bu noktada çalışmalar devam ediyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evlilik yaşı neden yükseliyor? Zeka ve bekarlık arasındaki şaşırtan bağ
- TranslateGemma nedir? Google’ın 55 dilli yeni çeviri modeli tanıtıldı
- ChatGPT’ye kaba yazınca daha iyi yanıt mı veriyor? Araştırma yanıtladı
- KGM 150 personel alımı ilanı yayımlandı: Başvuru tarihleri açıklandı
- Zamlı emekli maaşları hesaplarda: SSK ve BAĞ-KUR'luya gün gün ödeme takvimi
- TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün
- Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları
- Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu
- Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu: Güldüy Güldüy ekibi bu filmde buluştu
- A101 aktüel ürünler kataloğu: 22 Ocak indirimli ürünler listesi: Buharlı temizleyici, matara…
- Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…
- Karton bardaktaki gizli tehlike: Binlerce plastik vücuda sızıyor