“Gerçeğin izinde” Bebek Otel’deki karanlık ağı bir bir açıkladı: Uyuşturucu operasyonunda FETÖ izi

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÖZEL BİLİRKİŞİ HEYETİ KURULDU"

Şu anda bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bu soruşturma neticesinde polis ve jandarmadan oluşan özel bilirkişi heyeti oluşturuldu, yani inceleme ekibi. Şimdi bunlar ele geçirilen bu dijital materyalleri birer birer inceliyorlar. Hatta o kadar çok var ki, bu özellikle de bahsetmiş olduğum özel alanda eğlencenin, partilerin yapılmış olduğu o yerde yeni bir yapay zeka ile yüz tarama sistemiyle burada çalışma yapacaklar ve böylece kısa süre içerisinde çokça kişiyi...

FLASH DİSKLER CD'LER VE KAMERA KAYIT CİHAZLARI

Özellikle de bu VIP dediğimiz; yani özel kişilerin, ünlülerin veya daha da zengin kişilerin, bilinen işte fenomen, sanatçı, futbolcu, iş insanı... Aklınıza ne geliyorsa. Bunların tamamı için iki üç ayrı bölüm var ama özellikle de az önce ifade ettiğim o 6. kattan sonrası... Orada özel bir alan var, oraya kim girip çıktıysa güvenlik kameraları anlık olarak kaydetmiş. O gün hatırlayacaksınız, Abdurrahman Şimşek ne dedi? "Normal şartlarda 3 ayda, 6 ayda silinmesi lazım bu kayıtların." Ama burada özellikle otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın rezidansında ele geçirilen çokça sayıda dijital materyal var; flash diskler var, CD'ler var ve kamera kayıt cihazları var. Bunların içerisinde yani değil 3 ay, belki çok daha geriye, yıl diyebileceğimiz kadar kayıtlar var.