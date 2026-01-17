Muzaffer Yıldırım’ın gizli cephaneliği! "Bebek Otel" değil şantaj genel merkezi

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulundu.

Birçoğu gizli kameralarla kaydedilen görüntülerin bir kısmının açılmasıyla, iş insanlarının, ünlü isimlerinin Bebek Otel'de katıldıkları partilerin kayıt altına alındığı belirlendi.

Büyük gizlilik olduğu imajı verilerek VİP partilerin düzenlendiği otelin giriş-çıkış, katlar ve odaların girişlerine kurulan güvenlik kamerası görüntülerinin de şantaj kasetleriyle birlikte depoda arşivlendiği belirlendi.

Savcılık soruşturmayı derinleştirirken, görüntüler deşifre edilmesi için Siber birimlere teslim edildi. İstihbarat birimleri de arşivlenen görüntülerin, yurt dışına servis edilip edilmediğiyle ilgili çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kayıt ettirildiği belirlenmiş, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.

KUMARHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN REZİDANSTA BULUNDU

Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişle İlçesi'ndeki İstanbloom isimli rezidansa Başsavcılık talimatıyla tekrar yapılan baskında Yıldırım'ın evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü belgelenmiş, gizlenmeye çalışılan poker masası, kumar çipleri (fişler), işaret aparatları ve çetele tutulan defterler de bulunmuştu.

Kumar oynayan 30'dan fazla iş adamlarının isimlerinin yer aldığı çetele defterlerinin arşivinin yanı sıra rezidansın alt katındaki depoda adeta dev bir arşiv ele geçirildi.

FLASH DİSK, CD, KAMERA KAYIT CİHAZLARI

Kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazları ele geçirildi. Rezidansın deposunda bulunan dev arşivdeki bazı flaş disklerin şifreleri güvenlik birimleri tarafından kırıldı.

OTELİ ŞANTAJ ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

Açılan birçok dijital materyalin incelenmesiyle soruşturma farklı bir boyuta dönüştü. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterildiği, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle kayıt ettirildiği izlenimi verilen Bebek Otel'de VİP partilerin güvenlik kameralarının yanı sıra gizli kameralarla da kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

İŞ ADAMLARI, ÜNLÜ İSİMLER

Muzaffer Yıldırım'ın depoda sakladığı dev arşivde partilere katılan iş adamları, sanatçılar, oyuncular, mankenler ve fenomen isimlerin görüntüleri bulundu.

Birçoğu gizli kameralarla kayıt edilen görüntülerin arasında bulunan tüm dijital materyaller siber birimlere deşifre edilmesi için teslim edildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ BİLE ARŞİVLENMİŞ

Otelin giriş ve çıkışlarında, kat koridorlarında, oda girişlerinde, restoran bölümünde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini barındıran kayıt cihazlarının da yine rezidansın deposunda saklandığı öğrenildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Yıldırım'ın bağlantıları istihbarat birimleri tarafından da mercek altına alındı.

Görüntülerin yurt dışı istihbarat birimleri ya da farklı isimlerle paylaşılıp paylaşılmadığı da inceleme alındı.