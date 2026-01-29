ABD–İran hattında tehlikeli tırmanış! Elektronik harp sistemiyle yeni savaş dönemi

ABD–İran hattında savaş gerilimi tırmanırken A Haber ekranlarına konuk olan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, bölgede artan tansiyonun fiili bir savaşa dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti. Güçlüer, sürecin klasik bir sıcak çatışmadan ziyade psikolojik harp ve elektronik taarruzun öne çıktığı, yeni nesil bir savaşın işaretlerini verdiğini vurguladı.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, bölgede savaş ihtimalini her geçen gün artırırken, A Haber ekranlarına konuk olan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Güçlüer, yaşanan sürecin klasik bir savaş hazırlığından çok, psikolojik harp ve elektronik taarruz merkezli yeni nesil bir çatışmanın habercisi olduğunu söyledi.

Irak Savaşı öncesini hatırlatan Güçlüer, "Birinci ve İkinci Körfez Savaşı öncesinde ne yaşandıysa bugün aynısı sahada. Düğmeye basıldı. Her taraftan yoğun bir haber ve algı bombardımanı yürütülüyor. Ölenlerin görüntüleri servis ediliyor, Devrim Muhafızları üzerinden mesajlar veriliyor" dedi.

İran'ın da bu sürece karşılık vermeye çalıştığını belirten Güçlüer, "İran'ın sesi cılız çıkıyor olabilir ama cevap veriyor. Bu, fiilî çatışma öncesi psikolojik harp safhasıdır" ifadelerini kullandı.

Küresel sistemin çöktüğünü vurgulayan Güçlüer, büyük aktörlerin artık doğrudan savaşmadan alan paylaşımına gittiğini söyledi. "Bugün ABD, Rusya ve Çin savaşa girmiyor ama boşluk alanlarının kim tarafından doldurulacağını belirliyor" diyen Güçlüer, İran'ın bu tabloda ciddi bir savaş riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin Uzak Doğu'daki müttefiklerine yönelik desteğin "sınırlı" olacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Güçlüer, bunun Çin'e alan açmak anlamına geldiğini belirtti. Ukrayna'nın Rusya ile Avrupa arasında kalıcı bir mücadele sahasına dönüştüğünü ifade eden Güçlüer, Tayvan ve Japonya hattındaki gerilimin de bu büyük paylaşımın parçası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgedeki rolüne de dikkat çeken Güçlüer, "Bugün bölgede Türkiye dışlanarak hiçbir denklem kurulamaz. Türk devlet aklı ve savunma sanayii hamleleri Türkiye'yi vazgeçilmez aktör hâline getirdi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Ankara ziyaretiyle ilgili de konuşan Güçlüer, bu temasların İran açısından bir "son çare" arayışı olduğunu belirtti. Türkiye'nin, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısını insani ve ahlaki gerekçelerle kabul etmediğini vurguladı.

Askerî açıdan en kritik başlığın elektronik harp olduğunu ifade eden Güçlüer, 13 Haziran'da İran'ın komuta-kontrol sistemlerinin yaklaşık 18 saat devre dışı bırakıldığını hatırlattı. Yeni nesil platformlarla yapılan elektronik taarruzun, radar ve haberleşme sistemlerini tamamen kör ettiğini söyleyen Güçlüer, "Bu yöntemle klasik hava savunma bastırma doktrinleri büyük ölçüde devre dışı kaldı" dedi.