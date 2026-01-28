Antalya'daki yolsuzlukta şoke eden detay! Belediye araçlarıyla "kokain" taşınmış

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan iddianamede, tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, hem kolluk hem de savcılık aşamasında verdiği ifadelere yer verildi.

Zuhal Böcek'in SGK kayıtlarında 2021-2022 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'de sosyal medya uzmanı, 2023-2025 yılları arasında ise bir inşaat firmasında sekreter olarak çalıştığı, Ağustos 2025 itibarıyla şirket ortağı olarak kaydının bulunduğu belirtildi. Ayrıca, bir tarım ve hayvancılık şirketinde de müdür sıfatıyla görev yaptığı tespit edildi.

İddianamede 4'üncü şüpheli olarak yer alan Zuhal Böcek; eşi Mustafa Gökhan Böcek'in belediyeyle iş yapan kişi ve şirketlerle ilişkileri, bu ilişkiler üzerinden elde edildiği öne sürülen mal varlığı ve para hareketleri ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Fotoğraf-DHA

MASAK'TAN MAAŞ ÖDEMELERİ İSTENDİ

MASAK'tan temin edilen finansal verilerin incelenmesi sonucunda, Zuhal Böcek'in hesabına Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'den 2021-2023 yılları arasında 23 işlemde toplam 134 bin 418 lira, 'Rüşvet' suçundan hakkında ek takipsizlik kararı verilen inşaat şirketinden ise 2023-2025 yılları arasında 26 işlemde toplam 736 bin 723 lira para girişi olduğu kaydedildi. İşlem açıklamalarında 'maaş ödemesi' ibaresinin yer aldığı, bu kapsamda 2021 yılından itibaren toplam 871 bin 141 lira ödeme yapıldığı belirtildi.

1 LİRALIK TRANSFER AÇIKLAMALARI İLE GİZLİ MESAJLAŞMA!

İddianamede, 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde Zuhal Böcek ile eşi Mustafa Gökhan Böcek arasında 21 adet 1 lira ve 1 adet 10 liralık para transferi yapıldığı, işlem açıklamalarının mesajlaşma şeklinde olduğu ve bu durumun şüpheli bulunduğu vurgulandı.

10,7 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, Zuhal Böcek'in hesabında bulunan ve 'İrtikap' suçundan elde edildiği değerlendirilen 7 milyon 499 bin liranın vadeli hesapta tutulduğu, faiz getirisiyle birlikte tutarın 10 milyon 748 bin 660 liraya ulaştığı, bu paraya 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi' kanunu kapsamında 16 Ocak 2026 tarihinde el konulduğu ve kararın Sulh Ceza Hakimliği tarafından onandığı belirtildi.

"UYUŞTURUCU"DAN AYRI BİR DOSYA AÇILDI

Zuhal Böcek'in üzerinde ele geçirilen lüks kol saatinin, 19 Nisan 2025'te Antalya'daki mağazadan 11 bin 550 avro bedelle nakit olarak satın alındığı, ancak banka kayıtlarında bu tutara yakın nakit çekim bulunmadığı ifade edildi. Ele geçirilen mücevherlerin ise 228 bin 529 lira değerinde olduğu tespit edildi. Zuhal Böcek'ten alınan kıl, kan ve idrar örneklerinde yapılan incelemede; kan ve idrarda uyuşturucuya rastlanmadığı, kıl örneğinde ise kokain maddesinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda, 'Uyuşturucu kullanma' suçundan ayrı bir soruşturma dosyası açıldığı kaydedildi.