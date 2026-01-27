CHP’li belediyelerde "paralel kasalar"! Aziz İhsan Aktaş ve 200 sanık Silivri’de

178 MİLYONLUK PR MASRAFI Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ, 58 milyon liraya yakın toplanan rüşvet parasının 'PR' adı altında gazetecilere dağıtıldığını itiraf etmişti. Ayrıca, 120 milyon liranın da Ankara'da CHP'nin tüzük kurultayına katılanların, uçak biletleri ve otel masrafları için harcandığı saptanmıştı.

ÖRGÜT LİDERİ İTİRAFÇI OLDU Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yolsuzluk ve rüşvet çarkına dair önemli itiraflarda bulunan Aktaş, 4 Haziran'da ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 22 Ağustos tarihinde ise Aktaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Aktaş'ın, 16 şirketine el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.

7 CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI SANIK



İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Rüşvet alma" suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "İhaleye fesat karıştırma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise "Rüşvet alma" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

KILIÇDAROĞLU: AKLANIN GELİN



CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili açılan davalarla ilgili, "İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki. Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilir, bir sorun yok mu dememi bekliyorlar. CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir. Bu arkadaşlar gidip aklansınlar gelsinler, görevlerine devam etsinler" ifadelerini kullanmıştı.