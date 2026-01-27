CHP’li belediyelerde "paralel kasalar"! Aziz İhsan Aktaş ve 200 sanık Silivri’de
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, CHP’li belediyeleri adeta rüşvet kıskacına aldığı 1.1 milyar liralık dev vurgunda hesap vakti geldi. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı dev dava, 579 sayfalık yolsuzluk belgesiyle bugün Silivri’de başlıyor.
CHP'li belediyelerin dev yolsuzluk davası bugün görülmeye başlıyor. Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı Aziz İhsan Aktaç Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nde CHP'li belediyelerden elde edilen 1 milyar 170 milyon liralık vurgun, milyon dolarlık rüşvet iddiaları ve 7 CHP'li belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanık bugün hâkim karşısına çıkacak.
Duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor. 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının anlatıldığı iddianamede yargılama bugün itibarıyla başlıyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek davanın ilk duruşması, yoğun katılım ve güvenlik önlemleri nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumlarının karşısındaki duruşma salonlarında görülecek.
1.1 MİLYARLIK VURGUN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütü gibi örgütlerin şirketleşerek yasal görünümlü bir yapıya bürünerek kara para aklayan bir mekanizmaya dönüştüğüne dikkat çekilmişti. 2021-2025 arasında suç örgütüne ait aralarında İçkale, Elif LPG, Barka, Bilginay ve Vekontek gibi 20'ye yakın şirket üzerinden aklandığı tespit edilen toplam suç gelirinin 1 milyar 170 milyon 268 bin 645 lira olduğu tespit edilmişti.