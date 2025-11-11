11 Kasım 2025, Salı
‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturmasında flaş gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 18:43 Güncelleme: 11.11.2025 18:48
‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak

