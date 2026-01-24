MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul’da Hamas heyeti ile görüştü! Hamas'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas heyeti ile bir araya geldi. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Başkan Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 24.01.2026 tarihinde İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.
GAZZE BARIŞ PLANI ELE ALINDI
Yapılan görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı.
Görüşmede iki heyet de insani yardımların arttırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılması, NCAG (Gazze Ulusal İdare Komisyonu) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kalındı.