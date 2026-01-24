Haberler Gündem Haberleri MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul’da Hamas heyeti ile görüştü! Hamas'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas heyeti ile bir araya geldi. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Başkan Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.