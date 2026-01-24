CANLI YAYIN

MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul’da Hamas heyeti ile görüştü! Hamas'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas heyeti ile bir araya geldi. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Başkan Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 24.01.2026 tarihinde İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

GAZZE BARIŞ PLANI ELE ALINDI

Yapılan görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 'Gazze için Barış Kurulu Şartı' imza törenine katıldı. İmza törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. (Foto: AA) ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 'Gazze için Barış Kurulu Şartı' imza törenine katıldı. İmza törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. (Foto: AA)

Görüşmede iki heyet de insani yardımların arttırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılması, NCAG (Gazze Ulusal İdare Komisyonu) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kalındı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

HAMAS HEYETİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

