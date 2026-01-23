Sokaktaki silahlı gençler korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye, Mattia Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ın katledilmesiyle derinden sarsılırken Tekirdağ'dan gelen görüntüler paniğe neden oldu.

Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi.