Sokaktaki silahlı gençler korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Türkiye'de Atlas Çağlayan ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin vahşice katledilmesinin yansımaları devam ederken Tekirdağ'dan gelen görüntüler paniğe neden oldu. Sokak ortasında ellerinde tabancayla dolaşan 4 genci gören vatandaşlar durumu endişeyle karşıladı. Görüntülerde silahı kameraya doğrultan gençler üzerine polis ekipleri harekete geçerken gerçek sonradan ortaya çıktı.
Türkiye, Mattia Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ın katledilmesiyle derinden sarsılırken Tekirdağ'dan gelen görüntüler paniğe neden oldu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta 22 Ocak'ta ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi.
Ekiplerce yapılan çalışmada iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi.
Söz konusu silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi. Kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.