Özgür Özel inkar etti Aysever doğruladı: "Hırsızın elini sıkmam" sözlerimin arkasındayım
Tutuklu gazeteci Enver Aysever'in Silivri Cezaevi'nde karşılaştığı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmayarak "Ben hırsızların elini sıkmam" iddiası CHP'de krize neden oldu. Yaşanan olay gündemdeki sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu durumu yalanladı. Aysever ise avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla Özel'in açıklamalarına jet hızıyla yanıt vererek olayın doğru olduğunu ve sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.
"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 10 Aralık'ta tutuklanan Gazeteci Enver Aysever'in Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı "Hırsızın elini sıkmam" tartışmasının yankıları sürüyor.
Enver Aysever'in Silivri Cezaevi'nde tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı ve "Çek kirli elini ben hırsızların elini sıkmam" ifadelerini kullandığına yönelik iddialar CHP'de krize neden olurken, benzer bir açıklamada Genel Başkan Özgür Özel'den geldi. Özel cezaevinde Aysever ve İmamoğlu arasında söz konusu diyaloğun yaşanmadığını iddia ederken, olayı ilk kez kamuoyuna duyuran Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ü hedef alarak "Övür övür kendinden övüne kibirli, yalancı..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
ENVER AYSEVER'DEN ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA YALANLAMA
Özgür Özel'in açıklamalarına Enver Aysever'in avukatından yanıt gelirken cezaevinde yaşanan "Ben hırsızın elini sıkmam" ifadesini kullandığını ve olayın gerçekleştiğini belirtti. Aysever avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla yaptığı açıklamasıyla "Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz" dediğini beyan etti.
"AYSEVER SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN ARKASINDADIR"
Enver Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla yaptığı açıklaması ise şöyle;
"Müvekkilim Sayın Enver Aysever'in vekili olarak, kendisinin bilgisi ve talimatı üzerine bu açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur. Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında"Ben hırsızın elini sıkmam" ifadesini kullandığını, Ziyaret sırasında ise Sayın Özgür Özel'e hitaben
"Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz"
sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini tarafıma net biçimde beyan etmiştir. Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil;
siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur.
Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır. Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil;
ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır. Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur. Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk'ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, "olmamış" diyerek korunamaz. Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır.Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.
ÖVÜR: CHP'LİLERİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLEDİ
Enver Aysever'in itirafının ardından Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. Övür sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada; "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam İstanbul Çekmeköy'de "rüşvet ve yolsuzluk" iddiasıyla tutuklu İmamoğlu'nu savunurken beni de soyadımı vererek "yalan" yazmakla suçladı. Bir siyasetçiye "yalancı" demek istemezdim ama kusura bakmasın Özgür Bey binlerce CHP'linin gözünün içine baka baka yalan söyledi. Bunu da ben değil, dik duruşuyla bilinen gazeteci Enver Aysever, hem de bu gece söyledi." ifadelerini kullandı.