Özgür Özel inkar etti Aysever doğruladı: "Hırsızın elini sıkmam" sözlerimin arkasındayım

Enver Aysever'in Silivri Cezaevi'nde tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı ve "Çek kirli elini ben hırsızların elini sıkmam" ifadelerini kullandığına yönelik iddialar CHP'de krize neden olurken, benzer bir açıklamada Genel Başkan Özgür Özel'den geldi. Özel cezaevinde Aysever ve İmamoğlu arasında söz konusu diyaloğun yaşanmadığını iddia ederken, olayı ilk kez kamuoyuna duyuran Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür 'ü hedef alarak "Övür övür kendinden övüne kibirli, yalancı..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Tutuklu gazeteci Enver Aysever, Silivri Cezaevi'nde İmmaoğlu ile ʺHırsızın elini sıkmamʺ tartışmalarına son noktayı koyarak söz konusu olayın gerçekleştiğini avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama ile doğruladı. (Foto: ahaber.com.tr)

ENVER AYSEVER'DEN ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA YALANLAMA

Özgür Özel'in açıklamalarına Enver Aysever'in avukatından yanıt gelirken cezaevinde yaşanan "Ben hırsızın elini sıkmam" ifadesini kullandığını ve olayın gerçekleştiğini belirtti. Aysever avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla yaptığı açıklamasıyla "Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz" dediğini beyan etti.

"AYSEVER SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN ARKASINDADIR"

Enver Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla yaptığı açıklaması ise şöyle;

"Müvekkilim Sayın Enver Aysever'in vekili olarak, kendisinin bilgisi ve talimatı üzerine bu açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur. Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında"Ben hırsızın elini sıkmam" ifadesini kullandığını, Ziyaret sırasında ise Sayın Özgür Özel'e hitaben

"Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz"

sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini tarafıma net biçimde beyan etmiştir. Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil;

siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur.

Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır. Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil;

ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır. Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur. Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk'ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, "olmamış" diyerek korunamaz. Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır.Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.