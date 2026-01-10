Silivri’de sıkılmayan el krizi: Enver Aysever’in avukatı gerçeği açıkladı

AYSEVER'İN AVUKATI FONDAŞLARI YALANLADI

Başta Halk TV olmak üzere CHP'ye yakın medya grupları bu olayın yaşanmadığını savunurken farklı yorumlarla fondaşlar tarafından bu ifadeler unutturulmaya çalışıldı.

Hatta Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın "ünlü" avukatı Hüseyin Ersöz Aysever ile görüştüğü ve Aysever'in kendisine böyle bir olayın yaşanmadığını söylediğini iddia etti. Ancak Ersöz'ün sözlerine Aysever'in gerçek avukatı olan Mikayil Dilbaz'dan yalanlama geldi.

Dilbaz, Ersöz hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Enver Aysever ile yapmış olduğum görüşmede, sevgili meslektaşım Av. Hüseyin Ersöz'ün bugün yapmış olduğu açıklamanın tamamen asılsız olduğunu ve böyle bir diyaloğun aralarında geçmediğini beyan etmemi söyledi... Durumu bilginize sunarım."