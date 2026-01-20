“Teröristan” planı çöpe atıldı! Harita değişti: İşte Suriye’nin son hali

" Beklenen oldu. Uyulmazsa eğer çağrılara, zaten böyle olacağının uyarıları yapılmıştı ama işte o hep konuşuyoruz ya, "Bir destek gelecek, bekliyorlar, neyi bekliyorlar?" diye. İşte o bekledikleri destek gelmedi. Gelmeyeceğini de anladılar. Her zaman söylediğimiz gibi işleri bittiği için bu örgütle, küresel güçlerin diyelim ya da ABD'nin, bir kenara bırakıldı ve yavaş yavaş o Şeyh Maksut'tan, Eşrefiye'den başlanan mesajı da almadılar tabii ki. Oradaki mesajı alıp hemen belki de toparlanabilirlerdi. "10 Mart mutabakatına uyduk, uymadık, aslında bizden değiller" gibi bir son dakika manevrası yapmaya çalıştılar ama tabii ki bunu hiç kimse yemedi, amiyane tabirle. Yavaş yavaş hepsini kovalamaya başladılar, sevkiyatlar devam etti. Sonra da bütün haritanın işte artık tamamen "Tek Suriye" olduğu noktaya geldik.

Hala bekliyorlar. Hala şöyle açıklamalar ben okuyorum: "İsrail bizi gelip kurtaracak. İsrail bizi gelip kurtaracak." Hala bir kurtarıcı bekliyorlar ve o kurtarıcının İsrail olduğunu düşünüyorlar ama tabii ki İsrail'den gördüğünüz gibi ses seda çıkmıyor. ABD'den de Lindsey Graham haricinde çok bir şey çıkmıyor şu anda. Biliyorsunuz oldukça büyük destekçisi bir senatör ama kesinlikle burada artık sahadaki gerçekler, gerçeklik, işin nereye gittiği, ABD'nin buradaki çıkarları... Aslında bu bir işte şimdilik sadece bir gösteriş olsun diye mi yapılıyor? Burada daha büyük bir oyun mu var gibi şeyler de tabii ki sürekli okuyoruz, okuyacağız da belli ki ama bence en net cevabı artık sahadaki gerçeklik veriyor. Kontrol altına alınmış noktalar... Risk var mı? Tabii ki var. Burada ayak diremek isteyecekler mi? Tabii ki isteyecekler. Mutabakata uymak istemeyen, kendilerine merkezlerinden gelen emirleri bile belki yerine getirmek istemeyen farklı parçalar içlerinde var mı? Var, evet. Yine arada çatışmalar yaşanıyor. Yine çok büyük ihtimalle son dakikaya kadar da yaşanma ihtimali de var ama siz gerçekliğe baktığınızda merkezi orduya bağlı tek bir ordu, tamamen artık eli silahlı başka bir örgüt, başka bir grup hiçbir şey olmayacak ve tek bir yerden yönetilecek tek bir Suriye şu an onun için çalışılmaya devam ediliyor."

Suriye'de bölgeden temizlenen terör yapılanmasından sonra işte Suriye haritasının son hali (foto: ahaber.com.tr)

"TERÖRÜN 2013'TEN BU YANA DEĞİŞMEYEN HEDEFİ"

Fiziki sahada temizlik yapıldığını ve bunun çok önemli olduğunu vurgulayan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, askeri kazanımların kalıcı hale gelmesi için Rakka, Tabka ve Deyrizor'da belli üniter devletin idari ve bürokratik yapısının hızla tesis edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu konuda çok fazla iyimser değilim. Çünkü bir güvenlik bağlamında baktığınız zaman evet, fiziki harekat sahası olarak, mekan olarak temizlik yapılıyor; bu çok önemli bu zaten. Bunun sürdürülmesi de çok önemli. Fakat bunların siyasi kafalarında değişmeyen bir şey var.

Şu bölgeyi tamamen biliyorsunuz 2013'ten itibaren Fırat'ın doğusunu ve batısını tamamen bir Kürt özerk yönetimi içerisinde düşünüyorlardı. 2013'te geçici bir hükümet kurdular. 2014'te bunu üç kanton şeklinde sözde birleştirdiler. 2015'te SDG çatısını kurdular. 2016'da SDG'nin alanını, sözde bu terörist yapıyı Rakka'ya kadar indirdiler. 2018'de de bunu "Kuzey, Suriye'nin Kuzey ve Kuzeydoğusu" adı altında bir siyasi şeye formüle ettiler. Şimdi buradan kolay kolay vazgeçmeyecekler. Evet, sahadan tamamen silahlı unsurlar Suriye ordusunun büyük bir gayretiyle temizlendi. Fakat şunu görüyoruz biz en son: Bu Barzani'nin (Barak) açıklamaları, yine en son iki gün önce Erbil'in kuzeyinde bir toplantı yaptılar. Biliyorsunuz buna sürekli vurgu yapıyorum, Barzani de buna eşlik etti. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Kürt siyasi hareketinden aslında vazgeçmiş değiller. Bu Kürt siyasi hareketi, bunların sürekli üzerinde durdukları şu coğrafya üzerinde bir şekliyle ortaya çıkarma gayretini gösterecekler.