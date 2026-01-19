Suriye ateşkesine provokasyon! "Suriye hükümeti DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı" yalanı
Suriye'de sağlanan ateşkes sonrası özellikle sosyal medyada provokasyon girişimleri gerçekleşiyor. Son olarak Suriye hükümetinin "DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı" yönünde bazı iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyona Mücadele Merkezi (DMM) tarafından bu iddialar yalanlandı. Suriye ordusu ise YPG/SDG'nin Haseke'ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını açıkladı.
Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında dün varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolündeki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi kararlaştırılmıştı.
Sosyal medyada ise provokatörler devre girdi ve Suriye'nin "DEAŞ'lı teröristleri" serbest bıraktığı yönünde bazı iddiaları ortaya attı.
Söz konusu iddialara Dezenformasyona Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlama geldi ve şu ifadeler kullanıldı:
"Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası tamamen asılsızdır. DEAŞ'a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir. Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."
ASIL GERÇEK: YPG DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKTI
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün "bunu reddettiği" belirtildi.