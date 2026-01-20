Haberler Gündem Haberleri CANLI | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

CANLI | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 14:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

CANLI | Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.