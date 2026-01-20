CANLI YAYIN

CANLI | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

CANLI | Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ayrıntılar geliyor...

#Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın