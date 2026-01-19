Kandil’in ’özerklik’ rüyası Halep’te bitti: Büyük fiyasko

19 Ocak 2026, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2026 08:06 Güncelleme: 19.01.2026 08:43
Şam yönetiminin başlattığı süpürme harekatı, terör örgütü YPG/SDG için sonun başlangıcına dönüştü. "Terörsüz Türkiye" vizyonu karşısında ayrıcalıklarını kaybetme paniğine kapılan örgüt, okyanus ötesinden gelen fısıltılara güvenerek girdiği Halep macerasında tarihi bir hezimete uğradı. Perde arkasındaki "kirli pazarlıklar" sahada iflas etti.

Suriye'de başından beri SDG/YPG yapılanmasının müzakereler yoluyla kendini feshedip, ülke yönetimine entegre olmasını destekleyen Türkiye, sınır hattındaki gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin müzakereyi ve barışçıl çözüm yolunu işaret etmesini 'fırsat' zanneden YPG yapılanması, 10 Mart mutabakatından bugüne kadar geçen sürede zaman kazanma ve işgal yoluyla elde edilen kazanımları en üst seviyeye çekme amacıyla faaliyetler yürüttü.

ÇÖZÜMSÜZLÜĞE ÇALIŞTILAR

Örgüt ayrıca entegrasyon sürecini Terörsüz Türkiye hedefine karşı bir koz olarak da kullanmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasıyla ayrıcalıklarını kaybetme korkusu yaşayan terör örgütünün Kandil'deki şahin kanadı, Halep'teki çatışmalara gidilen süreçte bazı ülkelerin de telkinleriyle hareket etti.

Bu kapsamda SDG/YPG yapılanmasının çözümsüz kalması ve çatışma yoluna gidilmesi yönünde dayatmalar yapıldı.

FATURASI AĞIR OLDU

Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki saldırılarla birlikte Suriye yönetimi, YPG'nin artık müzakere yolunu terk ettiğini kabul ederek örgüte karşı Fırat'ın batısında kapsamlı bir karşı operasyon başlattı.

Dış güçlerin telkinleriyle yol almaya çalışan SDG/YPG, Suriye ordusu karşısında Deyr Hafır, Tabka ve Rakka'nın güneyindeki Mansura kasabası başta olmak üzere birçok kritik noktayı kaybederek ağır bir bedel ödedi.

TEK YOL MÜZAKERE MASASI

Öte yandan çatışmaların yaşandığı birçok şehirde Arap aşiretleri de örgütten taraf olmadıklarını belirterek, Suriye hükümeti ile entegrasyonu tercih ettiklerini deklare etti.

Bugün itibarıyla, SDG/YPG'nin Suriye yönetimi karşısında 10 Mart'a kıyasla daha zayıf bir pozisyonda olduğu değerlendiriliyor.

Müzakere masasına oturmadığı takdirde örgütün Fırat'ın doğusunda da operasyona maruz kalması ve daha fazla kayba uğraması 'kaçınılmaz bir sonuç' olarak öngörülüyor.

TÜRKİYE DESTEĞE HAZIR

Türkiye ise bu süreçte Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmekle birlikte konuya "Suriye'nin iç meselesi" olarak yaklaşıyor.

Bu kapsamda öncelik olarak "sorunun müzakere ve diyalogla halledilmesi" seçeneği savunuluyor. Bununla birlikte Suriye yönetiminin talep etmesi durumunda, gelişmelere bağlı olarak askeri destek de verilebileceği her fırsatta kamuoyuna açıklanıyor.

TÜM SENARYOLAR MASADA

Kandil'deki şahin kanadın provokatif hamleleri başta olmak üzere tüm riskleri dikkate alan Türkiye, gelişmeleri tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak takip ediyor.

Bu kapsamda gerek askeri gerek istihbari gerekse de diplomatik açıdan her türlü senaryoya karşı hazırlıkların yapılmakta olduğu bildirilirken, başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere Terörsüz Türkiye sürecini sabote edecek tüm girişimlere karşı da önlemler alınıyor.

