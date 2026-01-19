Kandil’in ’özerklik’ rüyası Halep’te bitti: Büyük fiyasko

TÜM SENARYOLAR MASADA



Kandil'deki şahin kanadın provokatif hamleleri başta olmak üzere tüm riskleri dikkate alan Türkiye, gelişmeleri tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak takip ediyor.

Bu kapsamda gerek askeri gerek istihbari gerekse de diplomatik açıdan her türlü senaryoya karşı hazırlıkların yapılmakta olduğu bildirilirken, başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere Terörsüz Türkiye sürecini sabote edecek tüm girişimlere karşı da önlemler alınıyor.