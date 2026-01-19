Kandil'in 'özerklik' rüyası Halep'te bitti: Büyük fiyasko
Şam yönetiminin başlattığı süpürme harekatı, terör örgütü YPG/SDG için sonun başlangıcına dönüştü. "Terörsüz Türkiye" vizyonu karşısında ayrıcalıklarını kaybetme paniğine kapılan örgüt, okyanus ötesinden gelen fısıltılara güvenerek girdiği Halep macerasında tarihi bir hezimete uğradı. Perde arkasındaki "kirli pazarlıklar" sahada iflas etti.
Suriye'de başından beri SDG/YPG yapılanmasının müzakereler yoluyla kendini feshedip, ülke yönetimine entegre olmasını destekleyen Türkiye, sınır hattındaki gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam ediyor.
Türkiye'nin müzakereyi ve barışçıl çözüm yolunu işaret etmesini 'fırsat' zanneden YPG yapılanması, 10 Mart mutabakatından bugüne kadar geçen sürede zaman kazanma ve işgal yoluyla elde edilen kazanımları en üst seviyeye çekme amacıyla faaliyetler yürüttü.
ÇÖZÜMSÜZLÜĞE ÇALIŞTILAR
Örgüt ayrıca entegrasyon sürecini Terörsüz Türkiye hedefine karşı bir koz olarak da kullanmaya çalıştı.
Edinilen bilgilere göre, Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasıyla ayrıcalıklarını kaybetme korkusu yaşayan terör örgütünün Kandil'deki şahin kanadı, Halep'teki çatışmalara gidilen süreçte bazı ülkelerin de telkinleriyle hareket etti.
Bu kapsamda SDG/YPG yapılanmasının çözümsüz kalması ve çatışma yoluna gidilmesi yönünde dayatmalar yapıldı.
FATURASI AĞIR OLDU
Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki saldırılarla birlikte Suriye yönetimi, YPG'nin artık müzakere yolunu terk ettiğini kabul ederek örgüte karşı Fırat'ın batısında kapsamlı bir karşı operasyon başlattı.
Dış güçlerin telkinleriyle yol almaya çalışan SDG/YPG, Suriye ordusu karşısında Deyr Hafır, Tabka ve Rakka'nın güneyindeki Mansura kasabası başta olmak üzere birçok kritik noktayı kaybederek ağır bir bedel ödedi.
TEK YOL MÜZAKERE MASASI
Öte yandan çatışmaların yaşandığı birçok şehirde Arap aşiretleri de örgütten taraf olmadıklarını belirterek, Suriye hükümeti ile entegrasyonu tercih ettiklerini deklare etti.
Bugün itibarıyla, SDG/YPG'nin Suriye yönetimi karşısında 10 Mart'a kıyasla daha zayıf bir pozisyonda olduğu değerlendiriliyor.
Müzakere masasına oturmadığı takdirde örgütün Fırat'ın doğusunda da operasyona maruz kalması ve daha fazla kayba uğraması 'kaçınılmaz bir sonuç' olarak öngörülüyor.
TÜRKİYE DESTEĞE HAZIR
Türkiye ise bu süreçte Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmekle birlikte konuya "Suriye'nin iç meselesi" olarak yaklaşıyor.
Bu kapsamda öncelik olarak "sorunun müzakere ve diyalogla halledilmesi" seçeneği savunuluyor. Bununla birlikte Suriye yönetiminin talep etmesi durumunda, gelişmelere bağlı olarak askeri destek de verilebileceği her fırsatta kamuoyuna açıklanıyor.
TÜM SENARYOLAR MASADA
Kandil'deki şahin kanadın provokatif hamleleri başta olmak üzere tüm riskleri dikkate alan Türkiye, gelişmeleri tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak takip ediyor.
Bu kapsamda gerek askeri gerek istihbari gerekse de diplomatik açıdan her türlü senaryoya karşı hazırlıkların yapılmakta olduğu bildirilirken, başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere Terörsüz Türkiye sürecini sabote edecek tüm girişimlere karşı da önlemler alınıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 31.000 TL ek promosyon ödemesi: 4A-4B-4C'liye 11 bankadan yeni zamlı liste
- Evlilik yaşı neden yükseliyor? Zeka ve bekarlık arasındaki şaşırtan bağ
- TranslateGemma nedir? Google’ın 55 dilli yeni çeviri modeli tanıtıldı
- ChatGPT’ye kaba yazınca daha iyi yanıt mı veriyor? Araştırma yanıtladı
- KGM 150 personel alımı ilanı yayımlandı: Başvuru tarihleri açıklandı
- Zamlı emekli maaşları hesaplarda: SSK ve BAĞ-KUR'luya gün gün ödeme takvimi
- TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün
- Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları
- Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu
- Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu: Güldüy Güldüy ekibi bu filmde buluştu
- A101 aktüel ürünler kataloğu: 22 Ocak indirimli ürünler listesi: Buharlı temizleyici, matara…
- Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…