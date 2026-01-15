A Haber ekibi YPG'nin temizlendiği Şeyh Maksud'da! Halep'te yaşayan Kürtler ne düşünüyor?

"BİZ SIRTIMIZI SİZE TÜRKİYE'YE YASLADIK" YPG baskısı altında yıllardır evlerinden dahi çıkamadıklarını belirten yaşlı bir mahalle sakini, kameralara yaptığı açıklamada, "Sizleri gördük daha mutlu olduk çok şükür. Buralar temizlendi mutluyuz. Bizi hapsetmişlerdi, kıpırdayamıyorduk, dışarı çıkamıyorduk. Allah'a çok şükür artık dışarı çıkabiliyoruz. Bizi bir o durduruyordu, bir başkası... Çok şükür bugünleri gördük. Biz sırtımızı size Türkiye'ye yasladık, biz biriz, bir milletiz, hepimiz biriz" ifadelerini kullandı.

HALK ISINMASIN DİYE MAZOT TANKERLERİNİ PATLATTILAR

Terör örgütünün bölge halkını açlığa ve soğuğa mahkum ettiğini vurgulayan bir kadın, YPG'nin acımasız yüzünü, "Biz burada mazotu almaya çalışmıştık ısınmak için. O mazotun olduğu traktörün hepsini patlattılar sırf biz ısınmayalım diye. Bizi neden soğukta bırakıyorlardı hiçbir fikrim yok, insan insana bunu yapmaz" sözleriyle gözler önüne serdi. Bir başka genç ise teröristlerin kaçarken halkı kaderine terk ettiğini belirterek, "İnsanı rezil ediyorlardı. Biz çıkış yapacaktık buradan bırakmıyorlardı bizi. 'Burada kalın' diyorlardı. Sonra savaş oldu, kendi kendileri kaçtı milleti zor yaşantının ortasında bıraktı" şeklinde konuştu.