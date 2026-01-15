A Haber ekibi YPG'nin temizlendiği Şeyh Maksud'da! Halep'te yaşayan Kürtler ne düşünüyor?
Suriye Ordusu'nun Halep'te kontrolü sağlamasıyla birlikte terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud Mahallesi de teröristlerden tamamen temizlendi. Karanlık odakların sosyal medya üzerinden yaydığı "halka katliam yapılıyor" dezenformasyonunu ise bizzat bölge halkı yalanladı. Bölgeye giren A Haber ekiplerine konuşan Kürt kökenli siviller, terör örgütünün kendilerini yıllarca canlı kalkan olarak kullandığını, yakıt tankerlerini bile patlatarak halkı soğuğa mahkum ettiğini gözyaşları içinde anlattı.
Suriye Ordusu'nun Halep'te kontrolü sağlamasıyla birlikte terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud mahallesi de teröristlerden tamamen temizlendi.
KARANLIK ODAKLARIN YALANLARI BOŞA ÇIKTI
Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken, masa başında üretilen yalan haberlerin aksine Şeyh Maksud sokaklarında huzur hakim. Terör örgütü YPG'nin bölgeden temizlenmesinin ardından mahalleye giren A Haber ekipleri Mehmet Geçgel ile Mehmet Ali Bağ yıllardır baskı altında yaşayan sivillerle bir araya geldi.
Bölge halkı, sosyal medyada dolaşıma sokulan katliam iddialarının aksine, teröristlerin gitmesiyle derin bir nefes aldıklarını belirtti.
"BİZ SIRTIMIZI SİZE TÜRKİYE'YE YASLADIK"
YPG baskısı altında yıllardır evlerinden dahi çıkamadıklarını belirten yaşlı bir mahalle sakini, kameralara yaptığı açıklamada, "Sizleri gördük daha mutlu olduk çok şükür. Buralar temizlendi mutluyuz. Bizi hapsetmişlerdi, kıpırdayamıyorduk, dışarı çıkamıyorduk. Allah'a çok şükür artık dışarı çıkabiliyoruz. Bizi bir o durduruyordu, bir başkası... Çok şükür bugünleri gördük. Biz sırtımızı size Türkiye'ye yasladık, biz biriz, bir milletiz, hepimiz biriz" ifadelerini kullandı.
HALK ISINMASIN DİYE MAZOT TANKERLERİNİ PATLATTILAR
Terör örgütünün bölge halkını açlığa ve soğuğa mahkum ettiğini vurgulayan bir kadın, YPG'nin acımasız yüzünü, "Biz burada mazotu almaya çalışmıştık ısınmak için. O mazotun olduğu traktörün hepsini patlattılar sırf biz ısınmayalım diye. Bizi neden soğukta bırakıyorlardı hiçbir fikrim yok, insan insana bunu yapmaz" sözleriyle gözler önüne serdi. Bir başka genç ise teröristlerin kaçarken halkı kaderine terk ettiğini belirterek, "İnsanı rezil ediyorlardı. Biz çıkış yapacaktık buradan bırakmıyorlardı bizi. 'Burada kalın' diyorlardı. Sonra savaş oldu, kendi kendileri kaçtı milleti zor yaşantının ortasında bıraktı" şeklinde konuştu.