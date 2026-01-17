MSB’den gurur dolu paylaşım: Güçlüyüz cesuruz daima hazırız

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

GÖRÜNTÜ ANALİZİ: DENİZDEN SIZMA VE KARAYA İNTİKAL

Paylaşılan görüntülere göre, operasyon, zodyak botlarla deniz üzerinden başladı. Gece görüş sistemleri ve lazer işaretleyiciler kullanan komandolar, kıyıya ulaştıktan sonra hızla ve tam bir disiplinle karaya intikal etti. Her adımın titizlikle planlandığı bu aşamada, personelin çevre emniyetini alarak ilerlemesi operasyonun güvenliğini sağladı.

HEDEF NOKTADA SICAK TEMAS VE MÜDAHALE

Karaya çıkan özel birlikler, tel örgüleri aşarak hedef binaya ulaştı. Bina içerisinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde taktiksel üstünlüklerini konuşturan komandolar, hedef şahsı kısa sürede etkisiz hale getirerek yakaladı. MSB tarafından paylaşılan görüntülerde, personelin yakın mesafe çatışma tekniklerini ve bina içi operasyon kabiliyetlerini sergilediği görüldü.

SAĞ SALİM DÖNÜŞ: GÖREV TAMAMLANDI

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından, yakalanan şahısla birlikte güvenli bölgeye tahliye süreci başlatıldı. Bakanlık, operasyonun her anını kapsayan videoyu "Gururla dönüyoruz" ifadesiyle noktaladı. Paylaşım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "daima hazır" olduğunu ve terörle mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.