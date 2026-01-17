17 Ocak 2026, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri MSB'den gurur dolu paylaşım: Güçlüyüz cesuruz daima hazırız

MSB'den gurur dolu paylaşım: Güçlüyüz cesuruz daima hazırız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2026 18:12 Güncelleme: 17.01.2026 18:18
MSB’den gurur dolu paylaşım: Güçlüyüz cesuruz daima hazırız

Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kararlılığı ve başarısına dikkat çekti. Bakanlık mesajında, “Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız! Sessizce geldik, sağ salim aldık, gururla dönüyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

MSB'DEN GURUR DOLU PAYLAŞIM!

Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlılığı ve başarısına dikkat çekti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakanlık mesajında, "Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız! Sessizce geldik, sağ salim aldık, gururla dönüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca TSK'nın milletin güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiği vurgulandı. Bakanlık, bu mesajla hem operasyonların başarıyla tamamlandığını hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını kamuoyuna aktarmış oldu.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

GÖRÜNTÜ ANALİZİ: DENİZDEN SIZMA VE KARAYA İNTİKAL
Paylaşılan görüntülere göre, operasyon, zodyak botlarla deniz üzerinden başladı. Gece görüş sistemleri ve lazer işaretleyiciler kullanan komandolar, kıyıya ulaştıktan sonra hızla ve tam bir disiplinle karaya intikal etti. Her adımın titizlikle planlandığı bu aşamada, personelin çevre emniyetini alarak ilerlemesi operasyonun güvenliğini sağladı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

HEDEF NOKTADA SICAK TEMAS VE MÜDAHALE
Karaya çıkan özel birlikler, tel örgüleri aşarak hedef binaya ulaştı. Bina içerisinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde taktiksel üstünlüklerini konuşturan komandolar, hedef şahsı kısa sürede etkisiz hale getirerek yakaladı. MSB tarafından paylaşılan görüntülerde, personelin yakın mesafe çatışma tekniklerini ve bina içi operasyon kabiliyetlerini sergilediği görüldü.

SAĞ SALİM DÖNÜŞ: GÖREV TAMAMLANDI
Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından, yakalanan şahısla birlikte güvenli bölgeye tahliye süreci başlatıldı. Bakanlık, operasyonun her anını kapsayan videoyu "Gururla dönüyoruz" ifadesiyle noktaladı. Paylaşım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "daima hazır" olduğunu ve terörle mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzman isimlerden A Haber’de Dey Hafir operasyonu yorumuUzman isimlerden A Haber’de Dey Hafir operasyonu yorumu UZMAN İSİMLERDEN A HABER'DE DEY HAFİR OPERASYONU YORUMU
Suriye ordusunda hedef Rakka sınırıSuriye ordusunda hedef Rakka sınırı SURİYE ORDUSUNDA HEDEF RAKKA SINIRI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MSB’den gurur dolu paylaşım: Güçlüyüz cesuruz daima hazırız MSB’den gurur dolu paylaşım: Güçlüyüz cesuruz daima hazırız MSB’den gurur dolu paylaşım: Güçlüyüz cesuruz daima hazırız

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör