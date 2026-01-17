AK Parti’den CHP Lideri Özel’e Hatay tepkisi: “Bu şehir kimin unuttuğunu biliyor”
Hatay’da düzenlenen miting öncesinde sosyal medya hesabından AK Parti’yi hedef alan açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan tepki geldi. Yayman, “Deprem üzerinden dahi dezenformasyon yapıyorsunuz. Hatay’ı kimin unuttuğunu bu şehir çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.
Parti içi tartışmalar ile yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ardı arkası kesilmeyen CHP'de, iç sorunları çözmek yerine kamuoyunun dikkatini başka alanlara çekmeye yönelik açıklamalar ve polemiklerle gündem oluşturulmaya devam ediliyor.
Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hatay'da düzenleyeceği miting öncesinde sosyal medya üzerinden AK Parti'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingdeki konuşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
AK PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
"Sayın Özgür Özel, unuttuğunuz Hatay'ı hatırlamanız güzel" ifadesine paylaşımında yer veren Yayman, şunları kaydetti:
"Zararın neresinden dönerseniz kardır. Fakat depremzede şehrimize gelmeniz çok zaman aldı. Depremin üzerinden üç yıl geçti. Hatay'a uzun zaman sonra ilk defa geliyorsunuz. Siz parti içi çekişmelerle, şaibelerle, yolsuzluk iddialarıyla ve kendi gündemlerinizle meşgulken; AK Parti ve Cumhur İttifakı, ilk günden itibaren Hatay'daydı, sahadaydı, milletimizin yanındaydı. CHP'li belediyeler Hatay için verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadı. Bir cami de yapmadınız. Bir kreş yapmadınız. Bir ev de, bir sağlık ocağı da. Sayın Özel elinizden tutan mı vardı? Sizi engelleyen kimdi? Hatay enkaz altındayken de yeniden ayağa kalkmaya çalışırken de ortada yoktunuz. Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmediniz. Bugün edilen sözler, geç kalmış ve inandırıcılığını yitirmiş talihsiz cümlelerdir."
Hatay'ın asla unutulmadığını vurgulayan Yayman, "Sayın Özel, deprem üzerinden dahi dezenformasyon yapıyorsunuz. Hatay'ı kimin unuttuğunu bu şehir çok iyi biliyor. Ulu Cami çok iyi biliyor" yorumunu yaptı.
