İmamoğlu’nun diploma davasında provokasyon! CHP’liler jandarmaya saldırıp küfürler savurdu

Davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanı Özgür Özel, İstanbul İl başkanı Özgür Çelik, İBB başkan vekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu da katıldı

Duruşma öncesinde ise CHP'liler çirkin bir provokasyona imza attı.

Güvenlik barikatını aşıp içeri girmeye çalışan CHP'li isimler, bölgede güvenliği sağlamak için görevlendirilen Jandarmaya saldırdı.

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri'de güvenlik önlemi alan jandarmaya "şerefsiz" diyerek hakaretler yağdırdı.