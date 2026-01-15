İmamoğlu’nun diploma davasında provokasyon! CHP’liler jandarmaya saldırıp küfürler savurdu

15 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2026 12:27 Güncelleme: 15.01.2026 15:01
İBB’nin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma iptali davasının duruşması için hakim karşısına çıktı. Silivri’de yapılan duruşma öncesinde CHP’liler yine çirkin provokasyona imza atı. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmeye çalışan CHP'li isimler, bölgede güvenliği sağlamak için görevlendirilen Jandarmaya saldırdı. CHP Milletvekili Suat Özçağdaş ise jandarmaya "şerefsiz" diyerek hakaretler yağdırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, avukatları, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

İstanbul Üniversitesi'nce İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava reddedildi. İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davanın duruşması bugün İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.

Davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanı Özgür Özel, İstanbul İl başkanı Özgür Çelik, İBB başkan vekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu da katıldı

Duruşma öncesinde ise CHP'liler çirkin bir provokasyona imza attı.

Güvenlik barikatını aşıp içeri girmeye çalışan CHP'li isimler, bölgede güvenliği sağlamak için görevlendirilen Jandarmaya saldırdı.

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri'de güvenlik önlemi alan jandarmaya "şerefsiz" diyerek hakaretler yağdırdı.

