Nilüfer’de ’ballı’ dostluk! CHP’li başkandan arkadaşına 200 milyonluk imar jesti

İmara aykırı yapı ruhsatlarıyla gündeme gelen ve CHP eliyle 25 yıldır adeta talan edilen Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir imar skandalı daha patlak verdi. Mevcut Başkan CHP'li Şadi Özdemir'in adı rant skandalına karıştı. 1999'da DSP'den Osmangazi Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra CHP'ye geçen müteahhit Hilmi Şensoy, Aralık 2023'te, rezidans ve iş merkezi inşaatına başladı. Ancak Ocak 2025'te tamamlandığında planlanandan yaklaşık 2 kat büyüklükte iki blok ortaya çıktı.

RUHSATA AYKIRI

İnşaatı inceleyen Bursa Mimarlar Odası, binada 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre 8 bin 300 metrekare yapı alanı olması gerekirken, 15 bin 800 metrekare inşa edildiğini tespit etti. Mimarlar Odası, 18 Şubat 2025'te hazırladığı inceleme raporunu da Nilüfer Belediyesi'ne gönderdi. 7 bin 500 metrekare fazla inşat yapılarak yaklaşık 200 milyon lira fazla kazanç sağlanan inşaatın müteahhidi ile belediye başkanı ise dava arkadaşı çıktı. Müteahhit Hilmi Şensoy'un 1999'da DSP'den Osmangazi Belediye Başkanı seçildiği, bir süre sonra o dönemde İl Başkan Yardımcısı olan Şadi Özdemir'le dostluğu nedeniyle CHP'ye geçtiği anlaşıldı. Ardından 2004'te İl Başkanlığı'na gelen ve bu görevi 5 yıl yürüten Özdemir'in, Hilmi Şensoy'u CHP Osmangazi Belediye başkan adayı olarak gösterdiği ancak seçimi kaybettikleri ortaya çıktı.

KUR'AN KURSUNU YIKMIŞTI

Sabah'ın haberine göre; Kaçak yapı inşa eden müteahhit Hilmi Şensoy'un, Osmangazi Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, "Kaçak" olduğu gerekçesiyle 20 yıllık bir Kur'an kursu binasını yıktığı da ortaya çıktı. Kursun yıkılmasında ise o dönemde Bursa İl Jandarma Komutanı olan Tuğgeneral Levent Ersöz'ün, 28 Şubat sürecinin de etkisiyle başrol oynadığı belirlendi. Mahkemenin, "Yıkımı durdurma" kararına rağmen, resmi yazılar yetkililere ulaşana kadar onlarca binayla birlikte Kuran kursu binası da yıkıldı. Yıkıma, Levent Ersöz de bizzat katıldı.