İmamoğlu'nun A takımı alem peşinde | Oryantal Neda Şahin anlattı: Neler dönüyor neler
Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oryantal Neda Şahin, savcılıktaki ifadesinde Beykoz’daki villada düzenlenen partilere ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı. Şahin, söz konusu siteye ilk kez 2022 yılında gittiğini söyledi. Evde Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş’in bulunduğunu belirten Şahin, kendisiyle birlikte yaklaşık 10 kadının daha yer aldığını ifade etti.
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gizli kasası Fatih Keleş ve firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı. Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun jetteki bu partileri Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı.
"10 KIZ DAHA VARDI"
Sabah'ın haberine göre uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan oryantal Neda Şahin, ifadesinde villadaki partileri anlattı. Beykoz'daki siteye ilk olarak 2022'de gittiğini belirten Şahin, evde Gülibrahimoğlu ve Keleş'in bulunduğunu, kendisi dışında yaklaşık 10 kızın olduğunu anlattı.
"TUVALET DIŞINDA BİR YERE GİRİP ÇIKMA"
"Tuvalet dışında herhangi bir yere girip çıkmamam konusunda beni uyardılar" diyen Şahin, "Kızların bir kısmı oryantaldi. Bir kısmı striptizciydi. 20 dakika dans ettikten sonra ücretimi alarak ayrıldım" dedi.
"BURADA NELER DÖNÜYOR NELER"
2022-2023 yılları arasında bu şekilde toplamda 6-7 kez Murat Gülibrahimoğlu'nun evine gittiğini aktaran Şahin, bir keresinde Gülibrahimoğlu'nun evindeki Türkmen uyruklu hizmetçinin kendisine, "Buraya gelen en temiz kız sensin" dediğini aktardı.
CİNSEL BİRLİKTELİK VE UYUŞTURUCU PARTİSİ
Şahin, "Neden diye sorduğumda bana, 'Burada neler dönüyor neler' diye geçiştirdi. Cinsel birliktelik yaşandığını, uyuşturucu kullanıldığını hem duydum hem de oradayken hissediyordum" dedi. Şahin'in şifresini paylaştığı cep telefonu incelemeye alındı.
