İmamoğlu’nun A takımı alem peşinde | Oryantal Neda Şahin anlattı: Neler dönüyor neler

Fatih Keleş (ahaber.com.tr)

"BURADA NELER DÖNÜYOR NELER"

2022-2023 yılları arasında bu şekilde toplamda 6-7 kez Murat Gülibrahimoğlu'nun evine gittiğini aktaran Şahin, bir keresinde Gülibrahimoğlu'nun evindeki Türkmen uyruklu hizmetçinin kendisine, "Buraya gelen en temiz kız sensin" dediğini aktardı.

CİNSEL BİRLİKTELİK VE UYUŞTURUCU PARTİSİ

Şahin, "Neden diye sorduğumda bana, 'Burada neler dönüyor neler' diye geçiştirdi. Cinsel birliktelik yaşandığını, uyuşturucu kullanıldığını hem duydum hem de oradayken hissediyordum" dedi. Şahin'in şifresini paylaştığı cep telefonu incelemeye alındı.