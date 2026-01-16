Esenboğa Havalimanı’nda 3. pist açılıyor! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek

"TÜRKİYE, 1,5 MİLYAR İNSANIN YAŞADIĞI 67 ÜLKENİN MERKEZİNDE YER ALIYOR"

Uraloğlu, bugünün dünyasında ulaşımın sadece bir yerden bir yere gitmek değil; aynı zamanda zamanı en verimli şekilde kullanmak, ekonomiyi hızlandırmak ve kalkınmayı yaygınlaştırmak anlamına geldiğini söyledi.

Modern toplumların hayatlarını hız odaklı bir yaklaşımla düzenlerken, havayolu ulaşımının bu talebi karşılayan en güçlü araçlardan biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Türkiye, kıtaların kesişim noktasında, dört saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer alıyor." dedi.

"24 YILDA DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK"

Uraloğlu, bu avantajı doğru okuyarak, ulaştırma stratejilerini küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planladıklarını dile getirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vizyonla Bakanlık olarak 2002'den beri sürdürdüğümüz sivil havacılık politikalarıyla sektörümüzü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettik. Böylece havacılıkta çok hızlı ve başarılı bir büyüme dönemi başlattık. Ülkemizi 24 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik."

Türkiye'nin sivil havacılık tarihinin 1933'e uzandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "İlk ticari havalimanımız Ankara'da Güvercinlik olarak bilinen alan olsa da terminal olarak birkaç çadır dışında bir şey yoktu. Ama bugün içinde dünyanın en büyük küresel havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın da dahil olduğu 58 aktif havalimanımızla hizmet sunuyoruz." diye konuştu.HAVALİMANI SAYISI 60'A ÇIKACAK

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını, pasif durumdaki 16 havalimanını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek bu seviyeye çıkardıklarını vurguladı. Uraloğlu, "Tüm projelerimizde olduğu gibi havalimanı yatırımlarımızı hem hizmet odaklı hem de mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ediyoruz. Bu dev eserler ve simge yapılarla Türkiye'yi çok kıymetli bir markaya dönüştürüyoruz. Ve havalimanı sayımızı burada bırakmayacağız. Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız." açıklamasında bulundu.