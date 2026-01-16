"Alnım açık başım dik" demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"

Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini vurguladı.

TESTİ NEGATİF

Bu kapsamda Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu testi negatif çıktı.

"BU SEVİMSİZ SUÇLAMA BU RAPORLA TEMİZE ÇIKTI"

Testi negatif çıkan Kaynarca'dan yeni açıklama geldi. Kaynarca, "Alnım açık, başım dik" sözünü doğrulayan rapor sonrası destek mesajları için teşekkür ederek devletin uyuştucu operasyonlarına desteğinin süreceğini belirtti.

"MERAK ETMEYİN, ALNIM AÇIK BAŞIM DİK" SÖZÜMÜ DE İSPAT ETMİŞ OLDUM

Kaynarca'nın açıklamaları şöyle:"Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip "merak etmeyin, alnım açık başım dik" sözümü de ispat etmiş oldum. "Her şerden bir hayır çıkar" sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir. Sevgi ve saygılarımla"