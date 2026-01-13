Oktay Kaynarca’dan açıklama: Alnım açık başım dik I Kaynarca ve Müftüoğlu’na adli kontrol

Emel Müftüoğlu sağlık kontrolünden geçti / İHA

"ALNIM AÇIK BAŞIM DİK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"

Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini vurguladı.