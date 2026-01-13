13 Ocak 2026, Salı
Oktay Kaynarca’dan açıklama: Alnım açık başım dik I Kaynarca ve Müftüoğlu’na adli kontrol

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında sanatçı Emel Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken bir açıklama gelerek, "Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" dedi. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu sevk edildikleri hakimlikçe “yurtdışı çıkış yasağı”şeklinde adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, Adli Tıp Kurumu'ndaki (ATK) işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Emel Müftüoğlu sağlık kontrolünden geçti / İHAEmel Müftüoğlu sağlık kontrolünden geçti / İHA

"ALNIM AÇIK BAŞIM DİK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, "Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"

Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini vurguladı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

6 İSME GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda; Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen isimler Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği verdi.

MÜFTÜOĞLU VE KAYNARCA'YA ADLİ KONTROL

Oyuncu Oktay Kaynarca ve Sanatçı Emel Müftüoğlu "yurtdışı çıkış yasağı"şeklinde adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

Aleyna Tilki / Kaynak: DHAAleyna Tilki / Kaynak: DHA

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Şeyma Subaşı / Kaynak: DHAŞeyma Subaşı / Kaynak: DHA

SUBAŞI VE TİLKİ'NİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.

Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.

Soruşturmada zanlılara "Kullanmak için uyuşturucu bulundurma", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma", "yer temin etme", "fuhuşa teşvik", "fuhuşa aracılık" ve "fuhuşa yer temin etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

