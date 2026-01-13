Oktay Kaynarca'dan açıklama: Alnım açık başım dik I Kaynarca ve Müftüoğlu'na adli kontrol
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında sanatçı Emel Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken bir açıklama gelerek, "Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" dedi. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu sevk edildikleri hakimlikçe “yurtdışı çıkış yasağı”şeklinde adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, Adli Tıp Kurumu'ndaki (ATK) işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
"ALNIM AÇIK BAŞIM DİK"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, "Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullandı.
"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"
Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini vurguladı.
6 İSME GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda; Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.
İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen isimler Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği verdi.
MÜFTÜOĞLU VE KAYNARCA'YA ADLİ KONTROL
Oyuncu Oktay Kaynarca ve Sanatçı Emel Müftüoğlu "yurtdışı çıkış yasağı"şeklinde adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
SUBAŞI VE TİLKİ'NİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.
Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.
Soruşturmada zanlılara "Kullanmak için uyuşturucu bulundurma", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma", "yer temin etme", "fuhuşa teşvik", "fuhuşa aracılık" ve "fuhuşa yer temin etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eğitime kar engeli! 14 Ocak’ta hangi illerde okullar tatil olacak?
- Kalandar Gecesi nedir, neler yapılır? Karadeniz geleneği 14 Ocak’ta kutlanıyor
- X çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor
- Bilim ortaya koydu: Günlük kullanılan kelimeler kişilik haritası çiziyor
- Besin piramidi değişti! Temel besinler artık sebze ve meyve değil
- T3 Vakfı’ndan gençlere yeni destek: Genç Araştırmacı Destek Programı başvuruları başladı
- Miraç Gecesi’nin sırrı: Efendimiz ümmeti için ne getirdi? Üç büyük hediye neler?
- Kamu ilanları Ocak 2026: KPSS’li ve KPSS’siz yüzlerce personel alımları yapılacak
- BİM 13-16 Ocak aktüel kataloğu: Bu hafta raflara bebek ve çocuk ürünleri geliyor
- İnsanlar neden acı yemeyi sever? Bilim insanları açıkladı
- THY’den KKTC uçuşları için yeni kampanya: Biletler 1000 TL’den başlıyor
- Barajlarda son durum: İstanbul yüzde 22,9, Ankara ve Bursa kritik seviyede