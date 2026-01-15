Uzman isim A Haber’de tarih vererek duyurdu: ABD 19-25 Ocak’ta İran’a saldıracak
İran’da haftalardır süren ve giderek sertleşen sokak gösterileri sonrası Washington’dan Tahran’a yönelik tehditler art arda geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Göstericiler öldürülürse İran’a saldırı olur” mesajlarının ardından Ortadoğu’ya uçak gemisi sevk etmesi, “ABD İran’ı gafil mi avlamak istiyor?” sorusunu gündeme taşıdı. A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ise Trump’ın aldatmaca bir taktik izlediğini belirterek, ABD’nin 19-25 Ocak tarihleri arasında İran topraklarına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini iddia etti.
ABD ile İran arasında göstericiler üzerinden yaşanan gerilim, karşılıklı sert mesajlarla yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da göstericilere yönelik cezalarda idam uygulanmayacağı yönündeki açıklaması tansiyonu düşürür mü sorusu gündeme gelirken, Washington yönetiminin Ortadoğu'ya uçak gemisi sevk etmesi krizin seyrine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Diplomatik yumuşama beklentileriyle askeri hamlelerin aynı anda gelmesi, "ABD İran'ı gafil mi avlamak istiyor?" sorularını gündeme taşıdı.
İRAN ANAYASASI NE SÖYLÜYOR?
Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İran anayasasının demokratik ve hak odaklı olan 19 ile 42. Maddelerine ilişkin önemli açıklamada bulundu. Söz konusu maddelerin aynı zamanda seçim vaadi olduğunu belirten Sohtaoğlu, "İran Anayasası'nın demokratik ve hak odaklı maddeleri özellikle 19'la 42. maddeler arası... biraz önce bahsedilen Ruhani döneminden beri her cumhurbaşkanı bu 19 ile 42. maddeler arası vaatlerde bulunmuş. Aslında o kadar büyük maddeler de değil. İşte kadın hakları, ırk, etnik köken, dil ayrımı olmayacağına dair vaatler olmuş. Kürtler, Beluşlar, Araplar, Azeriler, Türkler baskı altına alınmış. Kadın-erkek eşitlik hakları var madde 20. 21 kadın haklarının korunması, aktivistler tutuklanıyor, kadın hakları örgütleri İran'da yok. Zaten işte başörtüsü meselesi var, problem yaratıyor İran'da. 23. madde; inanç özgürlüğü sorgulanamaz diyor. Bahailer, ateistler, dönmeler, "irtidat" deniyor, işte Sünni Müslümanlar, Hristiyanlar sistematik baskı ve tutuklama altında örtülü bir şekilde. 26 dernek, cemiyet kurma özgürlüğü var, bağımsız STK, hiçbir şey yok. 27. madde, toplanma gösteri özgürlüğü, son birkaç günde zaten bunun detayına bile girmeyeyim. Madde 32 var tutuklama, gözaltı meselesi. Masumiyet karinesi madde 37. Madde 38, işkence yasağı. Bunu niye söyledim? Çünkü bunlar seçim vaatleri" diye konuştu.
"TRUMP ALDATMACA YAPIYOR"
Ruhani ve Hatemi dönemlerine ilişkin konuşan Sohtaoğlu, verilen vaatlerle anayasa uygulamalarına ithafen söz konusu dönemlerde bir şeyler yapılmak istendiğini belirten Sohtaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"2017'den beri, hatta biraz daha geri götürürsem Ruhani dönemi, ondan sonra Hatemi dönemi... Bunlar hep anayasanın uygulanması ve özellikle halkın hakları bölümü, 3. bölümün sürekli bu maddeye itafen bir şey yapılmış, ümitlendirilmiş. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in bu meşru talepleri gölgelemesi zaten gayri meşru ama şunun için bunun girizgahını yapıp şöyle tamamlayayım. Bakın, iki tane uçak gemisi, bir tanesi doğudan, bir tanesi batıdan; Abraham Lincoln ve George Bush geliyor Akdeniz'e. Muhtemelen varma sürelerine baktığınız zaman da 3-6 gün gibi bir süre. Trump bir aldatmaca yapıyor.
"ABD İRAN'A 19-25 OCAK TARİHLERİ ARASINDA SALDIRACAK"
İran'ın, Tahran yönetiminin rahatlamasını, örneğin askeri önlemlerle daha bir düşük bir seviyeye getirmesini sağlıyor, düşündürüyor. Ama göreceksiniz bunların konuşlanmasıyla beraber 2-3 günlük hazırlık vesaire meselesinde net tarih olarak da söyleyeyim; 19-25 Ocak tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri öyle ya da böyle İran topraklarına saldıracak. İster önceden hedef vererek ki hedeflerin de buradan şu an söylemeyeyim ama Devrim Muhafızları'nın çatı yapılanması ve Besiç karargahını benim tahminim %99 vuracaklar. Haber verip ya da vermeden bilmiyorum ama 19-25 Ocak tarihleri bu uçak gemilerinin konuşlanması meselesi ile beraber İran'a net saldırı tarihidir. Bunu da net olarak söyleyeyim, kendi değerlendirmem."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Toprak altındaki tarih! 600 yıllık kargo gemisi gün yüzüne çıkarıldı
- Yeni nesil tuşlu telefon tanıtıldı: Clicks Communicator geliyor
- Yumurta haşlamada yeni teknik! Kürdan yöntemi dağılmayı önlüyor
- Eklemleri korumanın gerçek yolu! Hareket etmek ilaçtan daha etkili çıktı
- NASA Ay rotasını paylaştı! Artemis II uçuşu şubatta yapılacak
- 16 Ocak Cuma hutbesi konusu: Din istismarına ve aşırılığa dikkat çekildi
- PlayStation Plus ocak 2026 oyunları belli oldu! İşte gelecek yapımlar
- Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama: Not ortalaması kaç olmalı, şartlar neler?
- Altın ve gümüşte sert yükseliş alarmı: Uzman A Haber’de köpük algısına dikkat çekti
- En iyi 50 seyahat şehri belli oldu! Bodrum dünya devleriyle aynı listede
- Xiaomi HyperOS 3 güncellemesi dağıtımı genişliyor! İşte güncelleme alacak modeller
- 2026 kömür yardımı devam edecek mi? Resmi Gazete kararı yayımlandı