Uzman isim A Haber’de tarih vererek duyurdu: ABD 19-25 Ocak’ta İran’a saldıracak

ABD ile İran arasında göstericiler üzerinden yaşanan gerilim, karşılıklı sert mesajlarla yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da göstericilere yönelik cezalarda idam uygulanmayacağı yönündeki açıklaması tansiyonu düşürür mü sorusu gündeme gelirken, Washington yönetiminin Ortadoğu'ya uçak gemisi sevk etmesi krizin seyrine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Diplomatik yumuşama beklentileriyle askeri hamlelerin aynı anda gelmesi, "ABD İran'ı gafil mi avlamak istiyor?" sorularını gündeme taşıdı.

İRAN ANAYASASI NE SÖYLÜYOR?

Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İran anayasasının demokratik ve hak odaklı olan 19 ile 42. Maddelerine ilişkin önemli açıklamada bulundu. Söz konusu maddelerin aynı zamanda seçim vaadi olduğunu belirten Sohtaoğlu, "İran Anayasası'nın demokratik ve hak odaklı maddeleri özellikle 19'la 42. maddeler arası... biraz önce bahsedilen Ruhani döneminden beri her cumhurbaşkanı bu 19 ile 42. maddeler arası vaatlerde bulunmuş. Aslında o kadar büyük maddeler de değil. İşte kadın hakları, ırk, etnik köken, dil ayrımı olmayacağına dair vaatler olmuş. Kürtler, Beluşlar, Araplar, Azeriler, Türkler baskı altına alınmış. Kadın-erkek eşitlik hakları var madde 20. 21 kadın haklarının korunması, aktivistler tutuklanıyor, kadın hakları örgütleri İran'da yok. Zaten işte başörtüsü meselesi var, problem yaratıyor İran'da. 23. madde; inanç özgürlüğü sorgulanamaz diyor. Bahailer, ateistler, dönmeler, "irtidat" deniyor, işte Sünni Müslümanlar, Hristiyanlar sistematik baskı ve tutuklama altında örtülü bir şekilde. 26 dernek, cemiyet kurma özgürlüğü var, bağımsız STK, hiçbir şey yok. 27. madde, toplanma gösteri özgürlüğü, son birkaç günde zaten bunun detayına bile girmeyeyim. Madde 32 var tutuklama, gözaltı meselesi. Masumiyet karinesi madde 37. Madde 38, işkence yasağı. Bunu niye söyledim? Çünkü bunlar seçim vaatleri" diye konuştu.