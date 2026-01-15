İran için yeni senaryo! Sürgündeki Rıza Pehlevi rejim değişikliği sonrası vaatlerini açıkladı: Dikkat çeken İsrail detayı

İslam Cumhuriyeti'nden önce var olan İran'ın bu rejimin yıkılmasıyla küllerinden yeniden doğacağını söyleyen Pehlevi, "Bu nedenle, rejimin çöküşünden sonra özgür İran'ın komşularına ve dünyaya karşı nasıl hareket edeceği konusunda net olmak istiyorum" dedi.

İran'ın mevcut rejim nedeniyle terörizm, aşırılık ve yoksullukla özdeşleştirildiğini savunan Pehlevi, "Gerçek İran ise farklı bir İran'dır. Güzel, barışsever ve çiçek açan bir İran." ifadelerini kullandı.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, İran'da muhtemel bir rejim değişikliği sonrası için vaatlerini açıkladı.

İran'ın nükleer savunma programının sona erdirileceği ve mevcut rejimin terör gruplarına verdiği desteğin derhal kesileceğini söyleyen Pehlevi, "Özgür bir İran; terörizm, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve aşırılıkla mücadele etmek için bölgesel ve küresel ortaklarla birlikte çalışacak. İran, bölgede bir dost ve istikrar gücü olarak hareket edecek. Küresel güvenlikte ise sorumlu bir ortak olacak" diye konuştu.

ABD ile diplomatik ilişkilerin normalleşeceğini ve Amerika ve halkıyla dostluğun yeniden tesis edileceğini kaydeden Pehlevi, "İsrail Devleti derhal tanınacak" ifadelerini kullandı. İran, İsrail ve Arap dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirileceğini ifade eden Pehlevi, "Karşılıklı tanıma, egemenlik ve ulusal çıkarlara dayalı yeni bir sayfa açılacak" şeklinde konuştu.

"İRAN ÖZGÜR DÜNYA İÇİN GÜVENİLİR BİR ENERJİ TEDARİKÇİSİ OLACAK"

İran'ın dünyanın en büyük petrol ve gaz rezervlerinden bazılarına sahip olduğunu hatırlatan Pehlevi, "Özgür bir İran, özgür dünya için güvenilir bir enerji tedarikçisi haline gelecek. Politika yapımında şeffaf olacak. İran'ın eylemleri sorumlu olacak. Fiyatlar öngörülebilir olacak" diye konuştu.

Şeffaflık ve yönetimde uluslararası standartların benimseneceğini ve uygulanacağını belirten Pehlevi, "Kara para aklama ile mücadele edilecek. Organize yolsuzluk tasfiye edilecek. Kamu kurumları halka hesap verecek" ifadeleri kullandı.