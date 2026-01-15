Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İmamoğlu’nun sevgilisi Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltında | Detaylar A Haber’de

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

DERYA ÇAĞIRGAN İÇİN ÇARPICI İDDİALAR: "İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİDİR"

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan oyuncu Derya Çağırgan'ın ismi, soruşturma dosyasındaki tanık ifadelerinde de çarpıcı bir şekilde yer aldı.

RABİA KARACA İTİRAF ETMİŞTİ: İMAMOĞLU'NA AİTTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca, ifadesinde telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının da yer aldığı uyuşturucu ve fuhuş sarmalını tek tek itiraf etti.

Rabia Karaca isimli şahsın savcılığa sunduğu dijital materyaller ve verdiği ifadeler, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. Karaca, "Derya Çağırgan olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu ile birliktedir, bizimle bir alakası yoktur. Derya Çağırgan, Murat ile beraber hiçbir zaman olmadı. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş, Derya Çağırgan'ı daha iyi tanır" ifadelerini kullandı.



ESKİ MİLLİ FUTBOLCU ÜMİT KARAN DA EMNİYETTE

Operasyonun bir diğer dikkat çeken ismi ise Türk futbolunun tanınmış simalarından Ümit Karan oldu. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan eski milli futbolcunun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, uyuşturucu trafiği ve fuhuş ağı içerisindeki rollerinin titizlikle incelendiği belirtildi.

ADALET SARAYI'NDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Oyuncu Derya Çağırgan'ın şu dakikalarda savcı karşısında ifade verdiği öğrenilirken, soruşturmanın yeni isimlerle genişleyebileceği belirtiliyor. Gelişmeler A Haber ekranlarında aktarılmaya devam edecek.