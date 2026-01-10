CHP'li başkanlara "lüks gezi" freni! Bavulu toplayan önce genel merkeze soracak

Acil koduyla ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzası ile gönderilen genelgeyle, CHP'li belediye başkanları yurt dışına çıkmadan önce genel merkeze bilgi verip izin alacak. yurt dışına çıkış gerekçesi uygun bulunmayan belediye başkanları çıkış yapamayacak.

AİLE MASRAFLARI CEPTEN

Belediye bünyesinde çalışan işçilere maaş, ikramiye, fazla mesai gibi borcu olan belediye başkanlarının yurt dışı izin talepleri genel merkez tarafından reddedilecek. yurt dışına çıkmasına onay verilen belediye başkanları ise kendilerine eşlik eden aile bireyleri veya diğer misafirlere ait uçak, konaklama ve tüm masrafları cebinden ödeyecek. Bu giderler kesinlikle belediye bütçesinden karşılanmayacak.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YOK

Genelge uyarınca iş yavaşlatma, grev vb. sorunlar yaşayan belediye başkanları ise söz konusu durumlar devam ettiği sürece yurt dışı ziyaret izni için genel merkeze başvuruda bulunamayacak. Sınır illerinde görev yapan belediye başkanlarının günübirlik yurt dışı programları dâhil olmak üzere resmi ya da özel sebeplerle gerçekleştirilmesi planlanan tüm yurt dışı programları öncesinde Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na mutlaka bilgi verilecek. Onay alınmaksızın herhangi bir yurt dışı programı planlaması yapılmayacak.