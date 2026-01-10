CHP'li başkanlara "lüks gezi" freni! Bavulu toplayan önce genel merkeze soracak
Kamuoyunda tepki çeken "sefahat" görüntüleri sonrası CHP yönetimi harekete geçti. Belediye başkanlarının tartışmalı yurt dışı turlarına "dur" diyen genelge yayımlandı; artık Genel Merkez’in onayı olmadan hiçbir başkan sınır dışına çıkamayacak.
Başta eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, belediye başkanlarının halkın paralarını har vurup harman savurduğu lüks yurt dışı gezileri, CHP'nin başını ağrıttı. İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, işçiler maaşlarını alamadığı için eylemdeyken sevgilisi Sevcan Orhan'la birlikte Phuket Adası'na yılbaşı tatiline gitme skandalı bardağı taşıran son damla oldu. Büyük tepki çeken gezilerin önüne geçmek isteyen CHP Genel Merkezi, gecikmeli bir genelgeyle parti üyesi belediye başkanlarının yurt dışı gezilerine yasak getirdi.
Acil koduyla ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzası ile gönderilen genelgeyle, CHP'li belediye başkanları yurt dışına çıkmadan önce genel merkeze bilgi verip izin alacak. yurt dışına çıkış gerekçesi uygun bulunmayan belediye başkanları çıkış yapamayacak.
AİLE MASRAFLARI CEPTEN
Belediye bünyesinde çalışan işçilere maaş, ikramiye, fazla mesai gibi borcu olan belediye başkanlarının yurt dışı izin talepleri genel merkez tarafından reddedilecek. yurt dışına çıkmasına onay verilen belediye başkanları ise kendilerine eşlik eden aile bireyleri veya diğer misafirlere ait uçak, konaklama ve tüm masrafları cebinden ödeyecek. Bu giderler kesinlikle belediye bütçesinden karşılanmayacak.
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YOK
Genelge uyarınca iş yavaşlatma, grev vb. sorunlar yaşayan belediye başkanları ise söz konusu durumlar devam ettiği sürece yurt dışı ziyaret izni için genel merkeze başvuruda bulunamayacak. Sınır illerinde görev yapan belediye başkanlarının günübirlik yurt dışı programları dâhil olmak üzere resmi ya da özel sebeplerle gerçekleştirilmesi planlanan tüm yurt dışı programları öncesinde Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na mutlaka bilgi verilecek. Onay alınmaksızın herhangi bir yurt dışı programı planlaması yapılmayacak.
PARİS'E LÜKS GEZİ
Sabah'ın haberine göre; İmamaoğlu büyük eleştirilere neden olan Roma gezisinin ardından bu kez Ağustos 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'e lüks bir gezi daha yaptı. 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesine de giren ve İBB ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğinde ünlü moda müzesi 'Palais Galliera'da 'İstanbul Evi' açılışı için yapılan geziye götürülen bazı gazeteciler de lüks otellerde ağırlandı. Etkinlik için 9 milyon TL'yi aşkın masraf yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dışarı çıkacaklar dikkat! MGM’den fırtına uyarısı: Lodos 80 km’ye ulaşıyor! 48 ilde sarı kodlu alarm
- Köpekler gizlice dinleyerek öğreniyor! Kelime tanıma başarıları yüzde 80 çıktı
- Kıyafetlerinizi metal askıdan kurtarın! Hem deliyor hem pas lekesi yapıyor
- A101 Haftanın Yıldızları 10-16 Ocak kataloğu çıktı! Toz deterjanda yüzde 50 indirim
- ChatGPT Health nedir, nasıl kullanılır? Tahlil yorumluyor, randevuya hazırlıyor
- Bir babanın gizemli hayatı! Gizli Karargah filmi bu akşam atv’de: Konusu ve oyuncuları
- iPhone 4 çekmecelerden çıktı! Sosyal medyada nostalji akımı: Dijital kamera yerine…
- TSK 2026 Astsubay alımı! Seçim süreci 19 Ocak’ta başlıyor: İşte tüm aşamalar
- AÖL kayıt kılavuzu: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri başladı! Ücreti ne kadar?
- Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak’ta başlıyor! İşte MEB AGS kontenjan dağılımları
- TOKİ kuraları çekildi: Ardahan ve Muş’ta hak sahipleri belli oldu!
- Hava sertleşiyor! Kar için tarih verildi: Kuvvetli yağış, don ve fırtınaya dikkat!