Başkan Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi’nin kurdelesini kesti

10 Ocak 2026, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.01.2026 17:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Başkan Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılış programına katıldı.

Protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

