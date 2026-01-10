Başkan Erdoğan Endonezyalı 2 bakanı kabul etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2026 16:32
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.
