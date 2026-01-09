Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan SDG’ye uyarı: 10 Mart Mutabakatı’na uyulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Bu çerçevede müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik iş birliğimizi

İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunlarla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı samimiyetle gösterirlerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar

Asya Pasifik'e yönelik bütüncül misyonumuzun çerçevesini Yeniden Asya Girişimimizle çiziyoruz. Bu doğrultuda Asya'daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla iş birliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz. SDG 10 Mart mutabakatına uymalı. Bölgedeki durumu yakından takip ediyoruz''