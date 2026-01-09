Başsavcılıktan Tunç Soyer’in yargılandığı kooperatif davasındaki tahliyelere itiraz

(Foto: AA)

Bu tahliyelerle birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı. Ancak Soyer ve Kaya, geçen günlerde başlatılan zimmet soruşturması kapsamında tutuklu olmaları nedeniyle tahliye edilmedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararlarına itiraz edildiği açıklandı.

"TAHLİYE KARARINA, İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN İTİRAZ EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Aracı Kılmak, Kamu Zararı Oluşturmak ve Şirket Faaliyetleri Çerçevesinde Kooperatif Şirketlerini Aracı Kılmak' suçlarından 17.07.2025 tarihinde Şenol Aslanoğlu, Mustafa Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı olmak üzere toplam 65 sanık hakkında kamu davası açılmış olup, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılamanın devam ettiği dava dosyasında tutuklu sanıklar Mustafa Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında verilen tahliye kararına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmiştir" denildi.