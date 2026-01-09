Başsavcılıktan Tunç Soyer'in yargılandığı kooperatif davasındaki tahliyelere itiraz
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tahliye kararlarına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.
İZBETON'a yönelik soruşturmada, kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan ve 65 kişinin İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 5 Ocak'ta görülen 4'üncü duruşmasında yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın oy çokluğuyla yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verdi.
Bu tahliyelerle birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı. Ancak Soyer ve Kaya, geçen günlerde başlatılan zimmet soruşturması kapsamında tutuklu olmaları nedeniyle tahliye edilmedi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararlarına itiraz edildiği açıklandı.
"TAHLİYE KARARINA, İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN İTİRAZ EDİLMİŞTİR"
Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Aracı Kılmak, Kamu Zararı Oluşturmak ve Şirket Faaliyetleri Çerçevesinde Kooperatif Şirketlerini Aracı Kılmak' suçlarından 17.07.2025 tarihinde Şenol Aslanoğlu, Mustafa Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı olmak üzere toplam 65 sanık hakkında kamu davası açılmış olup, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılamanın devam ettiği dava dosyasında tutuklu sanıklar Mustafa Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında verilen tahliye kararına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmiştir" denildi.
